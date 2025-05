【Stellar Blade × 勝利の女神:NIKKE コラボDLC】 6月11日 配信予定

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション 5/PC用アクション「Stellar Blade(ステラーブレイド)」において、コラボDLC「勝利の女神:NIKKE」を6月11日に配信する。

詳細は随時追記する。

【Stellar Blade - NIKKE DLC Trailer | PS5 & PC Games】

(C) 2024 SHIFT UP Corporation. All rights reserved. Published by Sony Interactive Entertainment LLC.