【ハッピーセット「マインクラフト ザ・ムービー/ちいかわ」第2弾】 5月23日~ 発売予定

日本マクドナルドは、5月23日より発売を予定しているハッピーセット「マインクラフト ザ・ムービー/ちいかわ」第2弾に関するお知らせを掲出した。

5月16日より販売され、その人気ぶりが話題となっているハッピーセット「マインクラフト ザ・ムービー」と「ちいかわ」。発売当日には各店舗で行列ができ、おもちゃの転売なども問題となっている。

こうした状況を受けてか、第2弾は2種あわせて1人4セットまでという購入制限を設けるとのこと。「おひとりでも多くのお子様にお届けするため」としており、転売および再販売、その他営利を目的とした購入は控えてほしいと案内している。

□ハッピーセット「マインクラフト ザ・ムービー」「ちいかわ」第2弾販売に関するお知らせ

ハッピーセット「ちいかわ」

ハッピーセット「マインクラフト ザ・ムービー」

(C)nagano / chiikawa committee

(C) 2025 Warner Bros. Ent. and Legendary. All Rights Reserved

※画像はイメージです。

※各おもちゃは、数量に限りがございますので、なくなり次第終了いたします。

※どのおもちゃがもらえるかは、お楽しみです。

※転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください。