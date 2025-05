手仕事の技が光る様々なグッズ！東京都／公益財団法人東京都中小企業振興公「東京手仕事」プロジェクト

東京都及び公益財団法人東京都中小企業振興公社は、令和7年5月20日(火)に大手町三井ホールで「東京手仕事」プロジェクト商品発表会を開催し、開発した20商品を初披露するとともに、優れた商品に対して東京都知事賞等の各賞を発表しました。

今回発表した商品(一部を除く)については、5月21日より「日本百貨店にほんばし總本店」、6月2日より東京都が運営するECサイト「小粋屋東京」にて順次販売します。

伝統工芸の職人とデザイナー等と協働開発された、手仕事の技が光る様々な商品を確認してください。

1. 受賞各賞について

(1) 東京都知事賞

商品名 :CHOCIN GLASS

工芸品目 :江戸切子

製作者 :有限会社鍋谷グラス工芸社 鍋谷 海斗

ビジネスパートナー:合同会社ooooo 宮田 茂弥

種類 :3種(アンバー/ブラック/クリア)

希望小売価格(税込):各36,300円

受賞理由 :これまでの切子のイメージを大きく変える斬新な

デザインの商品で、精巧な仕上がりとなっている点が

高く評価された。

東京都知事賞 CHOCIN GLASS

(2) 東京都中小企業振興公社理事長賞

商品名 :Busyo goma

工芸品目 :江戸甲冑

製作者 :株式会社大越忠製作所 大越 保広

ビジネスパートナー:AKIRA MABUCHI DESIGN 馬渕 晃

種類 :3種(伊達政宗公/徳川家康公/真田幸村公)

希望小売価格(税込):各22,000円

受賞理由 :各武将が着用したと言われている甲冑を

コマに落とし込み、甲冑の特徴を上手に表現した

既存の概念を覆す発想の商品で、

インバウンド向けとしても評価された。

東京都中小企業振興公社理事長賞 Busyo goma

(3) 優秀賞

商品名 :Ajiro Rattan Shoulder Bag

工芸品目 :東京籐工芸

製作者 :有限会社加瀬ラタン工芸 加瀬 稔

ビジネスパートナー:EETY studio 遠藤 絵美

種類 :3種(ナチュラル/黒/茶)

希望小売価格(税込):各56,760円

受賞理由 :光沢のある皮籐と、マットな背取皮籐を同色で

組み合わせ、編み模様が美しく浮かび上がるデザイン。

幅広い年代に受け入れられる点も評価された。

優秀賞 Ajiro Rattan

2. その他開発商品について

商品名 :江戸人形盆栽「箱ノ松」

工芸品目 :江戸木目込人形(造花)

製作者 :有限会社岡半 岡田 雄二

ビジネスパートナー:株式会社 KAZAANA 樫村 健太郎

種類 :6種(常盤松、桜松、雪松(大/小))

希望小売価格(税込):各26,400円(大)、各15,400円(小)

江戸人形盆栽「箱ノ松」

商品名 :neobekko

工芸品目 :江戸鼈甲

製作者 :ベッ甲イソガイ 磯貝 剛

ビジネスパートナー:UMENODESIGN株式会社 梅野 聡

種類 :12種(ピアス(正方形、円形、長方形、亀甲)/

ブレスレット(正方形、円形、長方形、亀甲)/

ネックレス(正方形、円形、長方形、亀甲))

希望小売価格(税込):16,500円〜35,200円

neobekko

商品名 :ROKKAKU

工芸品目 :東京手植ブラシ

製作者 :株式会社宇野刷毛ブラシ製作所

宇野 千榮子、宇野 三千代

ビジネスパートナー:Design*Magica ナカジマ ミカ

種類 :4種(赤/橙/黄緑/青)

希望小売価格(税込):各20,900円(橙、青)

各22,660円(赤、黄緑(クリーム付))

ROKKAKU

商品名 :INORIBI

工芸品目 :東京仏壇

製作者 :有限会社岩田仏壇製作所

岩田 隆、岩田 晴芳、岩田 芳樹

ビジネスパートナー:MASATO SUZUKI DESIGN 鈴木 正人

種類 :1種

希望小売価格(税込):330,000円

INORIBI

商品名 :Tokyo Frame Vase

工芸品目 :東京額縁

製作者 :株式会社富士製額 栗原 大地

ビジネスパートナー:KITSUCA 梅川 隆嗣

種類 :3種(Tokyo Frame Vase(ウォルナット(胡桃)、

メープル(楓))/

Tokyo Frame Vase gold(ポプラ(西洋箱柳))

希望小売価格(税込):各18,700円(Tokyo Frame Vase)

22,000円(Tokyo Frame Vase gold)

Tokyo Frame Vase

商品名 :モノトーン更紗チュニックシャツ

工芸品目 :江戸更紗

製作者 :一般社団法人染の里おちあい 高市 洋子

ビジネスパートナー:ザ・チェリー株式会社 池谷 隆也

種類 :4種(白(M/L)、黒(M/L))

希望小売価格(税込):各28,600円

モノトーン更紗チュニックシャツ

商品名 :東京本染め手拭い UKIYO ZOME

工芸品目 :東京本染ゆかた・てぬぐい

製作者 :有限会社村井染工場 村井 光寿

ビジネスパートナー:toshiyuki kawada design 川田 敏之

種類 :4種(花曇/青天/茜空/紫光)

希望小売価格(税込):各2,970円

東京本染め手拭い UKIYO ZOME

商品名 :とぎだし-TOGIDASHI- 江戸紫

工芸品目 :江戸切子

製作者 :椎名切子(GLASS-LAB) 椎名 隆行

ビジネスパートナー:つなぐデザインマネジメント合同会社 長根 寛

種類 :1種

希望小売価格(税込):82,500円

とぎだし-TOGIDASHI- 江戸紫

商品名 :小間紋 komamon

工芸品目 :江戸刺繍

製作者 :高橋刺繍店 齋藤優子、遠藤 麻美

ビジネスパートナー:EETY studio 友岡 洋平

種類 :3種(指輪付け替えパーツセット

(A:イエローベース、B:ブルーベース)/指輪単品)

希望小売価格(税込):各46,200円(A、B)、24,200円(単品)

小間紋 komamon

商品名 :屏風バッグ 折彩 -ORIIRO-

工芸品目 :江戸表具

製作者 :株式会社神山表具 高橋 晃一

ビジネスパートナー:DOOGS DESIGN 中島 保久、中島 麻友子

種類 :3種(金/赤、白/ピンク、銀/水色)

希望小売価格(税込):52,800円(金/赤)、各47,300円(白/ピンク、銀/水色)

屏風バッグ 折彩 -ORIIRO-

商品名 :江戸木版画 東京琳派 縁起富士

工芸品目 :江戸木版画

製作者 :株式会社高橋工房 高橋 由貴子

ビジネスパートナー:株式会社 asianvoice 本多 り子

種類 :1種(木版画5枚セット)

希望小売価格(税込):47,300円

江戸木版画 東京琳派 縁起富士

商品名 :枡グラス 翠角彩 sui-kaku-sai

工芸品目 :江戸硝子

製作者 :中金硝子総合株式会社

中村 清吾、岩渕 淳、岩渕 直子

ビジネスパートナー:TAKAHIRO HIRAKAWA DESIGN 平川 貴啓

種類 :4種(枡グラス(淡翠、濃翠)、

ミニ枡グラス(淡翠、濃翠))

希望小売価格(税込):22,000円(枡グラス)、13,750円(ミニ枡グラス)

枡グラス 翠角彩 sui-kaku-sai

商品名 :虹霞 -朝霞・夕霞-

工芸品目 :東京洋傘

製作者 :株式会社市原 奥田 正子

ビジネスパートナー:HANA TEXTILE DESIGN STUDIO 光井 花

種類 :8種(虹霞-朝霞・夕霞-洋傘、

-4wayショルダー(朝霞/夕霞/各ピンストライプ、

ボールドストライプ))

希望小売価格(税込):各27,500円(虹霞-朝霞・夕霞)、

各6,600円(4wayショルダー)

虹霞 - 朝霞・夕霞 -

商品名 :NOIR Lobby Stool ノアールロビースツール

工芸品目 :椅子張

製作者 :株式会社I.S.U.house上柳 上柳 征信

ビジネスパートナー:YUSUKE TAGUCHI DESIGN 田口 裕介

種類 :1種

希望小売価格(税込):107,800円

NOIR Lobby Stool ノアールロビースツール

商品名 :印伝×アルゴリズム

工芸品目 :印伝

製作者 :有限会社印傳矢部 矢部 祐介

ビジネスパートナー:KENTO HASHIGUCHI 橋口 賢人

種類 :2種(ショルダーバッグ/カードケース)

希望小売価格(税込):22,000円(ショルダーバッグ)、11,000円(カードケース)

印伝×アルゴリズム

商品名 :宝甲(たからよろい)

工芸品目 :甲冑

製作者 :株式会社甲人 後藤 甲世

ビジネスパートナー:妄想工場 大杉 和美

種類 :2種(褄取2×2段)/黄昏3×3段)

希望小売価格(税込):60,500円(褄取)、132,000円(黄昏)

宝甲(たからよろい)

商品名 :染め型紙の敷飾り KiEN

工芸品目 :染色用型紙

製作者 :松井形紙店 松井 喜深子

ビジネスパートナー:株式会社ジオ 大段 聡美

種類 :9種(サイズ大「四季の丸紋」「笑う門には福来る」

「菊」(型地紙・色渋紙)、

サイズ小「松竹梅」「菊」「六瓢」(型地紙))

希望小売価格(税込):各9,900円(大サイズ)、各3,300円(小サイズ)

染め型紙の敷飾り KiEN

