カプセルトイとクレーンゲーム専用景品で展開！エスケイジャパン『18TRIP(エイティーントリップ)』

エスケイジャパンは、近未来おもてなしアドベンチャー『18TRIP(エイティーントリップ)』(※)のグッズをカプセルトイとクレーンゲーム専用景品、一部アニメイト限定商品として展開します。

エスケイジャパンは、近未来おもてなしアドベンチャー『18TRIP(エイティーントリップ)』(※)のグッズをカプセルトイとクレーンゲーム専用景品、一部アニメイト限定商品として展開。

■思わず集めたくなる!カプセルトイが発売

オリジナルのデフォルメデザイン「みにコレ!」シリーズを中心に、コレクションとしても楽しめるアイテムがカプセルトイになります!

※全国のカプセルトイ自販機より発売します。

〇みにコレ!前髪クリップ〜朝班〜(全5種)(写真・左)

〇みにコレ!前髪クリップ〜昼班〜(全5種)(写真・右)

発売予定日:2025年5月下旬

みにコレ!前髪クリップ(朝班・昼班)

〇みにコレ!前髪クリップ〜夕班〜(全5種)(写真・左)

〇みにコレ!前髪クリップ〜夜班〜(全5種)(写真・右)

発売予定日:2025年6月下旬

みにコレ!前髪クリップ(夕班・夜班)

〇HAMA Nice Trip アクリルスタンド〜朝班〜(全5種)

発売予定日:2025年夏

HAMA Nice Trip アクリルスタンド〜朝班〜

〇HAMA Nice Trip アクリルスタンド〜昼班〜(全5種)

発売予定日:2025年夏

HAMA Nice Trip アクリルスタンド〜昼班〜

アクリルスタンドは、キーホルダーとしても使える嬉しい2WAY仕様となっています。

同じく2025年夏頃に夕班、夜班も発売予定です。

〇みにコレ!しゅうまい着ぐるみラバーマスコット(各班 全5種)

発売予定日:2025年秋

みにコレ!しゅうまい着ぐるみラバーマスコット(朝班・昼班)

みにコレ!しゅうまい着ぐるみラバーマスコット(夕班・夜班)

■アミューズメント専用景品も続々登場!

アミューズメント専用景品は、雑貨やぬいぐるみアイテムを中心に6月下旬から、全国のアミューズメント施設にて順次導入予定です。

8月以降も多数のラインアップを予定しています。

※クレーンゲーム専用景品のため、非売品となります。

※一部仕様が異なる場合があります。

予めご了承ください。

〇チケットデザイン風バスタオル(全4種)

発売予定日:2025年6月中旬

チケットデザイン風バスタオル

〇しゅうまい寝そべりBIGぬいぐるみ(全1種)

発売予定日:2025年7月下旬

しゅうまい寝そべりBIGぬいぐるみ

〇みにコレ!両面アクリルクリップ1(全10種)

発売予定日:2025年7月下旬

みにコレ!両面アクリルクリップ1

〇みにコレ!両面アクリルクリップ2(全10種)

発売予定日:2025年7月下旬

みにコレ!両面アクリルクリップ2

■「もちもちマスコット」シリーズはアニメイト限定で発売!

18TRIPのキャラクターが「もちもちマスコット」シリーズに!ボールチェーン付きのマスコットは飾って遊べて、一緒にお出かけもできます。

○もちもちマスコット18TRIP vol.1(全10種)

発売予定日:2025年6月中旬

価格 :1個 990円(税込)

もちもちマスコット18TRIP vol.1

○もちもちマスコット18TRIP vol.2(全10種)

発売予定日:2025年7月中旬

価格 :1個 990円(税込)

もちもちマスコット18TRIP vol.2

(C) 18TRIP PROJECT

