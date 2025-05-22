【MAJ】「最優秀国内 R＆B／コンテンポラリーアーティスト賞」は宇多田ヒカル
第1回となる“日本版グラミー賞”『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』（MAJ）の各部門表彰が21日に発表され、「最優秀国内 R＆B／コンテンポラリーアーティスト賞」は宇多田ヒカルが選出された。
【写真】脅威の最多7冠！表彰に喜びを爆発させたCreepy Nutsも出席
『MAJ』は、音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根をこえて設立した一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会（CEIPA）が主催。「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」をコンセプトに今年、京都を舞台に初開催となった。
アーティストや楽曲、ジャンル、メディア別など全62部門を表彰。総勢5000人を超えるアーティスト、音楽関係者が投票し、受賞者には赤色に輝くトロフィー“THE RUBY（ザ・ルビー）が贈られる。
国内外から多彩なジャンルの豪華アーティストが21日・22日、ロームシアター京都に集結。21日は「Premiere Ceremony」として実施。22日は「Grand Ceremony」として、レッドカーペットセレモニーや主要部門の表彰が行われる。
■『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』最最優秀国内 R＆B／コンテンポラリーアーティスト賞】
宇多田ヒカル ◎
ちゃんみな
藤井風
星野源
山下達郎
【写真】脅威の最多7冠！表彰に喜びを爆発させたCreepy Nutsも出席
『MAJ』は、音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根をこえて設立した一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会（CEIPA）が主催。「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」をコンセプトに今年、京都を舞台に初開催となった。
国内外から多彩なジャンルの豪華アーティストが21日・22日、ロームシアター京都に集結。21日は「Premiere Ceremony」として実施。22日は「Grand Ceremony」として、レッドカーペットセレモニーや主要部門の表彰が行われる。
■『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』最最優秀国内 R＆B／コンテンポラリーアーティスト賞】
宇多田ヒカル ◎
ちゃんみな
藤井風
星野源
山下達郎