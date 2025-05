「ジョンソン ベビーオイル」「ジョンソン ベビーローション」「ジョンソン ボディケア」が、ディズニーデザインの限定パッケージで登場。

「スティッチ」や「ディズニープリンセス」のイラストをあしらったスキンケアグッズが順次販売されます!

ジョンソン ボディケア「ディズニーパッケージ」

発売日:2025年5月20日(火)

価格:オープン価格

販売場所:全国のウエルシア ※一部取り扱いのない店舗があります

人々の日々のケアに寄り添うKenvue(ケンビュー)が展開する、幅広い年代層に愛されているブランド「ジョンソン」

2024年に大きな反響があったディズニーパッケージの「ジョンソン」グッズが、全国のウエルシアにて順次販売されます!

世界中で愛されるディズニーの大人気キャラクターを使った限定パッケージで、ブランドの世界観をイメージ。

「ジョンソン ベビーオイル」「ジョンソン ベビーローション」「ジョンソン ボディケア」の各商品が、赤ちゃんから大人まで、たくさんの人が手にしたくなるデザインに仕上げられています☆

スティッチ限定パッケージ「ジョンソン ベビーオイル 無香料」

容量:300ml

130年以上にわたって世界中の赤ちゃんの肌を研究し続け、世界50カ国以上の家庭で愛用されている「ジョンソン ベビーオイル」

その成分は、99.9%ピュアなミネラルオイル(低刺激)でできており、デリケートな赤ちゃんの肌をやさしく保護してくれます。

生まれたその日から使用でき、すばやくサラっとなじんで、やさしく肌を保湿。

さらに、洗顔やヘアケアなど、幅広い用途で使えるので大人にも愛されているスキンケアグッズです。

今回のディズニーパッケージでは、ディズニーの名作の一つ『リロ&スティッチ』が登場。

2002年の公開以来、ユニークなキャラクターと「オハナ(家族)」のテーマが、多くの人の心をつかんだ作品です。

パッケージにはエイリアンの「スティッチ」と「エンジェル」の愛らしい姿が描かれています☆

スティッチ限定パッケージ「ジョンソン ベビーローション 無香料」

容量:500ml

デリケートな赤ちゃんの肌に優しく、生まれたその日から顔など全身に使える「ジョンソン ベビーローション」

保湿成分(グリセリン)が肌にうるおいを与え、肌荒れや乾燥から保護し、伸びのいいサッパリした使い心地でべたつかないのが特徴です。

限定デザインのディズニーパッケージでは、ベビーオイルと同じく、エイリアンの「スティッチ」と「エンジェル」が登場します☆

南国を舞台にした作品をイメージし、太陽やヤシの木のモチーフも描かれたパッケージです!

エルサ限定パッケージ「ジョンソン ボディケア バイブラントラディアンス アロマミルク」

容量:500ml

話題の美容保湿成分配合の「ジョンソン ボディケア」シリーズは、ディズニープリンセスたちのデザインで登場。

「バイブラントラディアンス アロマミルク」の限定パッケージは、『アナと雪の女王』に登場する「エルサ」のデザインです。

しっかり保湿してベタつかない、うるおいが続くミルクタイプのボディーローション。

ディズニープリンセスと一緒にボディケアを愉しむようにして使えます☆

ラプンツェル限定パッケージ「ジョンソン ボディケア エクストラケア アロマミルク」

容量:500ml

ボディケアに必要な要素を1本に詰め込んだ「ジョンソン ボディケア」シリーズ。

「エクストラケア アロマミルク」は、『塔の上のラプンツェル』に登場するディズニープリンセス「ラプンツェル」の限定パッケージで登場します。

2024年に登場して大好評だったプリンセスシリーズに、大人気の「ラプンツェル」のパッケージが加わりました!

ローズとジャスミンが香るアロマも「ラプンツェル」の世界観にあわせています。

アリエル限定パッケージ「ジョンソン ボディケア ミネラルジェリーローション」

容量:500ml

「ジョンソン ボディケア ミネラルジェリーローション」は、『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」の限定パッケージ。

海をイメージしたデザインで、『リトル・マーメイド』の世界観を表現しています。

触りたくなるような肌へと導く、ボディジェリー。

独自のアロマも心地よく、ディズニープリンセスになったような気分で使えます☆

「スティッチ」と「ディズニープリンセス」たちの限定パッケージで、「ジョンソン」ブランド5種を展開。

ジョンソン ボディケア「ディズニーパッケージ」は、2025年5月20日より順次、全国のウエルシアで販売です☆

© Disney

