【MAJ】“日本版グラミー賞”で海外楽曲を表彰 「APT.」やアリアナ・グランデ、ビリー・アイリッシュら【一覧】
第1回となる“日本版グラミー賞”『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』（MAJ）の各部門表彰が21日に発表された。海外アーティスト・楽曲も対象となり、最優秀海外ポップス楽曲賞には「APT.」が選ばれたほか、アリアナ・グランデ、ビリー・アイリッシュらが受賞した。
【写真】壮大！赤色トロフィーを大切そうに受け取る大森元貴
『MAJ』は、音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根をこえて設立した一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会（CEIPA）が主催。「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」をコンセプトに今年、京都を舞台に初開催となった。
アーティストや楽曲、ジャンル、メディア別など全62部門を表彰。総勢5000人を超えるアーティスト、音楽関係者が投票し、受賞者には赤色に輝くトロフィー・THE RUBY（ザ・ルビー）が贈られる。
国内外から多彩なジャンルの豪華アーティストが21日・22日、ロームシアター京都に集結。21日は「Premiere Ceremony」として実施。22日は「Grand Ceremony」として、レッドカーペットセレモニーや主要部門の表彰が行われる。
■『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』
【最優秀海外ポップス楽曲賞】
APT.／ROSE & Bruno Mars ◎
Die With A Smile／Lady Gaga & Bruno Mars
Espresso／Sabrina Carpenter
Fortnight (feat. Post Malone)／Taylor Swift
TEXAS HOLD 'EM／Beyonce
【最優秀海外ロック楽曲賞】
The American Dream Is Killing Me／Green Day
The Emptiness Machine／Linkin Park
feelslikeimfallinginlove／Coldplay ◎
I Had Some Help (feat. Morgan Wallen)／Post Malone
Legendary／Bon Jovi
【最優秀海外ヒップホップ／ラップ楽曲賞】
Another Part of Me (ft. Sting)／Snoop Dogg
Luther／Kendrick Lamar & SZA
Mamushi (feat. Yuki Chiba)／Megan Thee Stallion
Not Like Us／Kendrick Lamar ◎
Tobey (feat. Big Sean and Baby Tron)／Eminem
【最優秀海外R＆B／コンテンポラリー楽曲賞】
Dancing In The Flames／The Weeknd
Running／Norah Jones
Saturn／SZA
TEXAS HOLD 'EM／Beyonce
we can't be friends (wait for your love)／Ariana Grande ◎
【最優秀海外オルタナティブ楽曲賞】
BIRDS OF A FEATHER／Billie Eilish ◎
CHIHIRO／Billie Eilish
Classical／Vampire Weekend
LUNCH／Billie Eilish
No Problems／Ginger Root
Say／keshi
Strong／Mina Okabe
【最優秀K-Pop楽曲賞】
Ditto／NewJeans ◎
Dynamite／BTS
Magnetic／ILLIT
Perfect Night／LE SSERAFIM
Supernatural／NewJeans
Supernova／aespa
Whiplash／aespa
【写真】壮大！赤色トロフィーを大切そうに受け取る大森元貴
『MAJ』は、音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根をこえて設立した一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会（CEIPA）が主催。「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」をコンセプトに今年、京都を舞台に初開催となった。
国内外から多彩なジャンルの豪華アーティストが21日・22日、ロームシアター京都に集結。21日は「Premiere Ceremony」として実施。22日は「Grand Ceremony」として、レッドカーペットセレモニーや主要部門の表彰が行われる。
■『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』
【最優秀海外ポップス楽曲賞】
APT.／ROSE & Bruno Mars ◎
Die With A Smile／Lady Gaga & Bruno Mars
Espresso／Sabrina Carpenter
Fortnight (feat. Post Malone)／Taylor Swift
TEXAS HOLD 'EM／Beyonce
【最優秀海外ロック楽曲賞】
The American Dream Is Killing Me／Green Day
The Emptiness Machine／Linkin Park
feelslikeimfallinginlove／Coldplay ◎
I Had Some Help (feat. Morgan Wallen)／Post Malone
Legendary／Bon Jovi
【最優秀海外ヒップホップ／ラップ楽曲賞】
Another Part of Me (ft. Sting)／Snoop Dogg
Luther／Kendrick Lamar & SZA
Mamushi (feat. Yuki Chiba)／Megan Thee Stallion
Not Like Us／Kendrick Lamar ◎
Tobey (feat. Big Sean and Baby Tron)／Eminem
【最優秀海外R＆B／コンテンポラリー楽曲賞】
Dancing In The Flames／The Weeknd
Running／Norah Jones
Saturn／SZA
TEXAS HOLD 'EM／Beyonce
we can't be friends (wait for your love)／Ariana Grande ◎
【最優秀海外オルタナティブ楽曲賞】
BIRDS OF A FEATHER／Billie Eilish ◎
CHIHIRO／Billie Eilish
Classical／Vampire Weekend
LUNCH／Billie Eilish
No Problems／Ginger Root
Say／keshi
Strong／Mina Okabe
【最優秀K-Pop楽曲賞】
Ditto／NewJeans ◎
Dynamite／BTS
Magnetic／ILLIT
Perfect Night／LE SSERAFIM
Supernatural／NewJeans
Supernova／aespa
Whiplash／aespa