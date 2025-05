第1回となる“日本版グラミー賞”『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』(MAJ)の各部門表彰が21日に発表された。海外アーティスト・楽曲も対象となり、最優秀海外ポップス楽曲賞には「APT.」が選ばれたほか、アリアナ・グランデ、ビリー・アイリッシュらが受賞した。『MAJ』は、音楽業界の主要5団体(日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会)が垣根をこえて設立した一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会(CEIPA)が主催。「世界とつながり、音楽の未来を灯す(ともす)。」をコンセプトに今年、京都を舞台に初開催となった。

アーティストや楽曲、ジャンル、メディア別など全62部門を表彰。総勢5000人を超えるアーティスト、音楽関係者が投票し、受賞者には赤色に輝くトロフィー・THE RUBY(ザ・ルビー)が贈られる。国内外から多彩なジャンルの豪華アーティストが21日・22日、ロームシアター京都に集結。21日は「Premiere Ceremony」として実施。22日は「Grand Ceremony」として、レッドカーペットセレモニーや主要部門の表彰が行われる。■『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』【最優秀海外ポップス楽曲賞】APT./ROSE & Bruno Mars ◎Die With A Smile/Lady Gaga & Bruno MarsEspresso/Sabrina CarpenterFortnight (feat. Post Malone)/Taylor SwiftTEXAS HOLD 'EM/Beyonce【最優秀海外ロック楽曲賞】The American Dream Is Killing Me/Green DayThe Emptiness Machine/Linkin Parkfeelslikeimfallinginlove/Coldplay ◎I Had Some Help (feat. Morgan Wallen)/Post MaloneLegendary/Bon Jovi【最優秀海外ヒップホップ/ラップ楽曲賞】Another Part of Me (ft. Sting)/Snoop DoggLuther/Kendrick Lamar & SZAMamushi (feat. Yuki Chiba)/Megan Thee StallionNot Like Us/Kendrick Lamar ◎Tobey (feat. Big Sean and Baby Tron)/Eminem【最優秀海外R&B/コンテンポラリー楽曲賞】Dancing In The Flames/The WeekndRunning/Norah JonesSaturn/SZATEXAS HOLD 'EM/Beyoncewe can't be friends (wait for your love)/Ariana Grande ◎【最優秀海外オルタナティブ楽曲賞】BIRDS OF A FEATHER/Billie Eilish ◎CHIHIRO/Billie EilishClassical/Vampire WeekendLUNCH/Billie EilishNo Problems/Ginger RootSay/keshiStrong/Mina Okabe【最優秀K-Pop楽曲賞】Ditto/NewJeans ◎Dynamite/BTSMagnetic/ILLITPerfect Night/LE SSERAFIMSupernatural/NewJeansSupernova/aespaWhiplash/aespa