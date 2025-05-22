【MAJ】坂本龍一さん、“元妻”矢野顕子とW受賞 最優秀クラシックアルバム賞＆最優秀ジャズアルバム
第1回となる“日本版グラミー賞”『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』（MAJ）の各部門表彰が21日に発表された。
【写真】壮大！赤色トロフィーを大切そうに受け取る大森元貴
最優秀クラシックアルバム賞は、坂本龍一さんの『Opus』。また、最優秀ジャズアルバム賞には、坂本さんの元妻・矢野顕子が上原ひろみと手がけた『Step Into Paradise -LIVE IN TOKYO-』が選ばれた。
『MAJ』は、音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根をこえて設立した一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会（CEIPA）が主催。「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」をコンセプトに今年、京都を舞台に初開催となった。
アーティストや楽曲、ジャンル、メディア別など全62部門を表彰。総勢5000人を超えるアーティスト、音楽関係者が投票し、受賞者には赤色に輝くトロフィー・THE RUBY（ザ・ルビー）が贈られる。
国内外から多彩なジャンルの豪華アーティストが21日・22日、ロームシアター京都に集結。21日は「Premiere Ceremony」として実施。22日は「Grand Ceremony」として、レッドカーペットセレモニーや主要部門の表彰が行われる。
■『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』
【最優秀ジャズアルバム賞】
Day 1／小曽根真
PEACE／渡辺貞夫
SEIKO JAZZ 3／松田聖子
Step Into Paradise -LIVE IN TOKYO-／矢野顕子、上原ひろみ ◎
Still Water／Ovall
【最優秀クラシックアルバム賞】
THE BEST/辻井伸行
Human Universe／角野隼斗
Opus／坂本龍一 ◎
A Symphonic Celebration - Music from the Studio Ghibli Films of Hayao Miyazaki／久石譲
奇蹟のカンパネラ／フジコ・ヘミング
【写真】壮大！赤色トロフィーを大切そうに受け取る大森元貴
最優秀クラシックアルバム賞は、坂本龍一さんの『Opus』。また、最優秀ジャズアルバム賞には、坂本さんの元妻・矢野顕子が上原ひろみと手がけた『Step Into Paradise -LIVE IN TOKYO-』が選ばれた。
『MAJ』は、音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根をこえて設立した一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会（CEIPA）が主催。「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」をコンセプトに今年、京都を舞台に初開催となった。
国内外から多彩なジャンルの豪華アーティストが21日・22日、ロームシアター京都に集結。21日は「Premiere Ceremony」として実施。22日は「Grand Ceremony」として、レッドカーペットセレモニーや主要部門の表彰が行われる。
■『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』
【最優秀ジャズアルバム賞】
Day 1／小曽根真
PEACE／渡辺貞夫
SEIKO JAZZ 3／松田聖子
Step Into Paradise -LIVE IN TOKYO-／矢野顕子、上原ひろみ ◎
Still Water／Ovall
【最優秀クラシックアルバム賞】
THE BEST/辻井伸行
Human Universe／角野隼斗
Opus／坂本龍一 ◎
A Symphonic Celebration - Music from the Studio Ghibli Films of Hayao Miyazaki／久石譲
奇蹟のカンパネラ／フジコ・ヘミング