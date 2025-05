第1回となる“日本版グラミー賞”『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』(MAJ)の各部門表彰が21日に発表された。最優秀クラシックアルバム賞は、坂本龍一さんの『Opus』。また、最優秀ジャズアルバム賞には、坂本さんの元妻・矢野顕子が上原ひろみと手がけた『Step Into Paradise -LIVE IN TOKYO-』が選ばれた。『MAJ』は、音楽業界の主要5団体(日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会)が垣根をこえて設立した一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会(CEIPA)が主催。「世界とつながり、音楽の未来を灯す(ともす)。」をコンセプトに今年、京都を舞台に初開催となった。

アーティストや楽曲、ジャンル、メディア別など全62部門を表彰。総勢5000人を超えるアーティスト、音楽関係者が投票し、受賞者には赤色に輝くトロフィー・THE RUBY(ザ・ルビー)が贈られる。国内外から多彩なジャンルの豪華アーティストが21日・22日、ロームシアター京都に集結。21日は「Premiere Ceremony」として実施。22日は「Grand Ceremony」として、レッドカーペットセレモニーや主要部門の表彰が行われる。■『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』【最優秀ジャズアルバム賞】Day 1/小曽根真PEACE/渡辺貞夫SEIKO JAZZ 3/松田聖子Step Into Paradise -LIVE IN TOKYO-/矢野顕子、上原ひろみ ◎Still Water/Ovall【最優秀クラシックアルバム賞】THE BEST/辻井伸行Human Universe/角野隼斗Opus/坂本龍一 ◎A Symphonic Celebration - Music from the Studio Ghibli Films of Hayao Miyazaki/久石譲奇蹟のカンパネラ/フジコ・ヘミング