【MAJ】「最優秀国内リバイバル楽曲賞」に大滝詠一さん『ペパーミント・ブルー』
第1回となる“日本版グラミー賞”『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』（MAJ）の各部門表彰が21日に発表された。「最優秀国内リバイバル楽曲賞」は、大滝詠一さん『ペパーミント・ブルー』が選出された。
【写真】壮大！赤色トロフィーを大切そうに受け取る大森元貴
『MAJ』は、音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根をこえて設立した一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会（CEIPA）が主催。「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」をコンセプトに今年、京都を舞台に初開催となった。
アーティストや楽曲、ジャンル、メディア別など全62部門を表彰。総勢5000人を超えるアーティスト、音楽関係者が投票し、受賞者には赤色に輝くトロフィー・THE RUBY（ザ・ルビー）が贈られる。
国内外から多彩なジャンルの豪華アーティストが21日・22日、ロームシアター京都に集結。21日は「Premiere Ceremony」として実施。22日は「Grand Ceremony」として、レッドカーペットセレモニーや主要部門の表彰が行われる。
■『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』最優秀国内リバイバル楽曲賞
Best Friend／Kiroro
光／宇多田ヒカル
ペパーミント・ブルー／大滝詠一 ◎
もしもピアノが弾けたなら／西田敏行
リライト／ASIAN KUNG-FU GENERATION
【写真】壮大！赤色トロフィーを大切そうに受け取る大森元貴
『MAJ』は、音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根をこえて設立した一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会（CEIPA）が主催。「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」をコンセプトに今年、京都を舞台に初開催となった。
国内外から多彩なジャンルの豪華アーティストが21日・22日、ロームシアター京都に集結。21日は「Premiere Ceremony」として実施。22日は「Grand Ceremony」として、レッドカーペットセレモニーや主要部門の表彰が行われる。
■『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』最優秀国内リバイバル楽曲賞
Best Friend／Kiroro
光／宇多田ヒカル
ペパーミント・ブルー／大滝詠一 ◎
もしもピアノが弾けたなら／西田敏行
リライト／ASIAN KUNG-FU GENERATION