【ボーイズリーグ】西淀や箕面、忠岡２チームなどが初戦突破…関西さわやか大会１、２回戦成績
「（株）スギ薬局 阪神調剤グループ杯 第１７回日本少年野球報知旗争奪 関西さわやか大会」の試合が各支部で始まった。西淀ボーイズは初戦（２回戦）で１０―０と快勝発進。箕面ボーイズ（ともに大阪北支部）も５回コールド勝ちで１回戦を突破した。羽曳野ボーイズＡは投打ががっちりかみ合い白星発進。東大阪長田・北河内大東合同ボーイズ（ともに大阪中央支部）も逃げ切り勝ちで、初戦を白星で飾った。
◆中学１年生の部【１回戦】
和歌山御坊 ３―１ 和歌山
関西女子Ａ ３―２ 和歌山岩出・生石・和歌山有田合同
神戸甲南 ４―２ 兵庫神戸Ａ
箕面 ９―２ 北大阪
高田 ５―４ 奈良北
羽曳野Ｂ ４―２ 東大阪河内
東大阪長田・北河内大東合同 ６―５ 松原
【２回戦】
堺初芝 ２―１ 大阪和泉
中百舌鳥 ７―３ 富田林Ｂ
富田林Ａ ２―１ 大阪南海
金岡Ｂ ８―０ 大阪堺美原
西淀 １０―０ 大東畷
大阪交野 ７―４ 大阪北
大阪柴島 １７―４ 枚方Ａ
枚方Ｂ ５―３ 大淀・関西高槻中央合同
泉州阪堺 ７―０ 大阪山直
大阪堀江 ３―２ 大正
住吉 ９―２ 大阪泉南
忠岡 ２７―１ 大阪西・泉州合同
岸和田・浪速合同 １０―３ 泉州阪堺Ｂ
生駒 ７―０ 五條
橿原 ６―３ 香芝
湖北 １０―８ 近江
大津瀬田 ６―２ 滋賀野洲
滋賀栗東 ９―１ 滋賀南郷
湖南 １２―６ 滋賀草津
龍野Ｂ １８―２ 兵庫大久保
三田 ７―０ 明石Ａ
甲子園 ９―０ 伊丹
兵庫神戸Ｂ ８―０ 神戸北神
神戸Ｂ １４―０ 阪神
尼崎・小野合同 １―０ 兵庫神戸Ｃ
兵庫西宮Ｂ ６―５ 兵庫夙川Ｂ
伊丹中央 １５―０ 神戸Ａ
兵庫夙川Ａ １４―８ 芦屋
兵庫西宮Ａ ３―０ 神戸甲南
羽曳野Ａ ５―１ 大阪八尾
藤井寺Ｂ ９―８ 東大阪北Ｂ