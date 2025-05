ピーターラビット･ひつじのショーン･パディントン･ミャクミャクも！大阪・関西万博「英国ナショナルデー」

英国政府は、2025年5月22日(木)に大阪・関西万博会場にて「英国ナショナルデー」を開催!

英国スコットランドの伝統的なザ・ロイヤル・エディンバラ・ミリタリー・タトゥー(軍楽隊によるパレード)によるパフォーマンス、英国4つの国からの音楽パフォーマンス、さらには英国の代表的なキャラクターも登場☆

イギリスの伝統的な文化に触れられる、「英国ナショナルデー」の様子を紹介していきます。

大阪・関西万博「英国ナショナルデー」

開催日:2025年5月22日(木)

「英国ナショナルデー」は、来場者にワクワクと発見を届け、「ともに未来をつくろう(#ComeBuildTheFuture)」というメッセージを体現する内容。

「英国ナショナルデー」では、英国を構成する4つの国における多様な伝統文化を紹介し多様性を祝福します。

また、英国のイノベーションの歴史と未来の可能性を通じて、創造性と先進性にスポットライトを当て、さらに国際課題に向けた英国の取り組みを紹介することで、グローバル連携の重要性を強調します。

そして本イベントのハイライトとして、BBCスタジオの受賞歴のあるドキュメンタリー映画シリーズ「プラネットアースIIIライブ・イン・コンサート」がアジア初開催されました☆

英国キャラクターの登場

開催場所:英国パビリオン 庭園

イギリス生まれの世界的人気キャラクターが英国パビリオンに集合!

ひつじのショーン

ひとコマひとコマ時間をかけて作るクレイアニメーションの『ひつじのショーン』

母国イギリスを飛び出して、今や世界170ヶ国で愛されています。

パディントン

「くまのパディントン(Paddington Bear)」は、イギリスの作家マイケル・ボンドの児童文学作品に登場するクマのキャラクター。

礼儀正しく、かっこよくご挨拶をしてくれました☆

ピーターラビット

絵本で誕生し、今では世界中で活躍するピーターラビット。

トレードマークの青い上着を着ています☆

ミャクミャク

万博公式キャラクター「ミャクミャク」も駆けつけ、

「英国ナショナルデー」を盛り上げました☆

英国の各地域の音楽パフォーマンス

開催場所:ポップアップステージ東外/フェスティバル ステーション

参加アーティスト:

Shao Dow(シャオ・ドウ) - イングランド:Panic :Over (:パニック :オーバー)- 北アイルランドNina Nesbitt (ニーナ・ネスビット) -スコットランドStrawberry Guy (ストロベリー・ガイ) - ウェールズ

英国4つの国のアーティストによる音楽パフォーマンスを開催。

UKナショナルデーでイギリス全土から集まった多彩なパフォーマンスを目の前で楽しむことができます。

英国ナショナルデー公式式典

開催場所:EXPOナショナルデーホール「レイガーデン」

「英国ナショナルデー公式式典」では、英国と日本からのVIPゲストによるスピーチ、英国の文化や技術など多彩な魅力について紹介。

日本の和太鼓奏者と英国の伝統的なエディンバラ・ミリタリー・タトゥーによる圧巻のパフォーマンスを披露します。

ザ・ロイヤル・エディンバラ・ミリタリー・タトゥー(REMT)によるパレード/ポップアップパフォーマンス

開催場所:大屋根リング、英国パビリオン 庭園

大屋根リングでパレードを実施!

スコットランド首都のエディンバラで毎年8月に開催されるザ・ロイヤル・エディンバラ・ミリタリー・タ トゥーによるダンスや音楽が披露されます。

英国パビリオン 庭園にも登場し、伝統的な楽器であるバグパイプやハイランドドラムの迫力ある演奏、そして才能あふれるダンサーたちのエネルギッシュなパフォーマンスで観客を魅了します。

プラネットアースIII ライブ・イン・コンサート

開催場所:EXPO ホール「シャインハット」

ヨーロッパ全土では完売となった、BBCスタジオの受賞歴のあるコンサートシリーズを大スクリーンで上映。

ハンス・ジマー、ジェイコ ブ・シェイ、サラ・バローネによる名曲と共に、「プラネットアースIII ライブ・イン・コンサート」をお届け。

本コンサートは、名門・日本センチュリー交響楽団の演奏によって行われます。

著名な英国の指揮者マシュー・フリーマンが指揮を務め、自然界の美しさを祝う息を呑むような体験に!

日本初上映となるイベントです。

「英国パビリオン」概要

おもちゃの積み木からインスピレーションを得た「英国パビリオン」は、モダンで革新的、そして英国らしいユニークなデザイン。

世界を変えるイノベーションを生み出す力を持つ小さなアイデアに基づいて物語を紹介します。

アイデアのひとつひとつは、積み木と同じように、何か素晴らしいものに成長する可能性を秘めています。

英国は、世界の問題を解決する者が集まり、地球規模の課題に取り組む国。

来場者は、英国の偉大なイノベーションの過去、現在、そして未来を巡る没入型の旅に誘われます。

また、英国パビリオンでは「Come Build The Future(ともに未来をつくろう)」というメッセージを世界に向けて呼びかけます。

パビリオンの外観は、世界初のプログラマーであるエイダ・ラブレスの業績から着想を得ており、初期の計算機 で使用されたパンチカードを想起させるアルミニウムの線材で構築されています。

積み木を重ねたような外観は、 小さなアイデアが集まり、偉大なアイデアが形成されるという概念を表現。

パビリオン内部では、来場者は日本人の親子のイギリスでの様々な経験を映したプロジェクションマッピングが織りなす没入型体験を通じ、英国が提供するさまざまな魅力を探り、英国の文化、科学、イノベーションを通して、創造性と革新性に触れることができます。

イギリスの伝統的な文化に触れられる一日限りのイベント!

「英国ナショナルデー」の紹介でした。

