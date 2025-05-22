¤Ê¤¼»³¾åºÛÈ½¤Ï3Ç¯¤â»Ï¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©°ÂÇÜ¸µ¼óÁê½Æ·â»ö·ï¡¢"¸øÈ½¤ÎÎ¢"¤Ë¤¢¤ë»ö¾ð¤òÊÛ¸î»Î¤¬²òÀâ
°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤¬2022Ç¯7·î¤Ë½Æ·â¤µ¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢»¦¿Í¤ä½ÆÅáË¡°ãÈ¿¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¿Í¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Î½é¸øÈ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆàÎÉÃÏºÛ¤¬10·î²¼½Ü¤Ë³«¤¯°Æ¤ò¼¨¤·¤¿¤ÈÊ£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
»ö·ïÈ¯À¸¤«¤é3Ç¯¶á¤¯·Ð¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ºÛÈ½³«»Ï¤ÎÌÜ½è¤¬¤¿¤Ã¤¿¤«¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÛÈ½¤ÎÁèÅÀ¤Ï¤É¤³¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£·º»ö»ö·ï¤Ë¤¯¤ï¤·¤¤¿ÀÈøÂºÎéÊÛ¸î»Î¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¡ÖºÆÂáÊáºÆ¸ûÎ±¡×¤¬Ê£¿ô²ó¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿²ÄÇ½À
½é¸øÈ½¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ¡¢µ¯ÁÊÁ°¤ÎÍ×°ø¤Èµ¯ÁÊ¸å¤ÎÍ×°ø¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢µ¯ÁÊÁ°¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Âç¤¤¯¡Ê1¡ËºÆÂáÊáºÆ¸ûÎ±¤¬Â³¤¤¤¿²ÄÇ½À¡Ê2¡Ëµ¯ÁÊÁ°´ÕÄê¤¬Ä¹°ú¤¤¤¿²ÄÇ½À¨¡¨¡¤Î2ÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡ËºÆÂáÊáºÆ¸ûÎ±¤¬Â³¤¤¤¿²ÄÇ½À
»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎºáÌ¾¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ºÆÂáÊá¡¢ºÆ¸ûÎ±¤¬Ê£¿ô²ó¤µ¤ì¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ºÆÂáÊá¡¢ºÆ¸ûÎ±¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¤ª¤ª¤à¤Í20Æü´Ö¶¯¤Ï¹´Â«´ü´Ö¤¬¿¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ëµ¯ÁÊÁ°´ÕÄê¤¬Ä¹°ú¤¤¤¿²ÄÇ½À
ÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢µ¯ÁÊÁ°´ÕÄê¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£µ¯ÁÊÁ°´ÕÄê¤ÏÄÌ¾ï2¡Á3¥«·î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¤¤Ê»ö°Æ¤äÊ£»¨¤Ê»ö°Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢´ÕÄê´ü´Ö¤¬±äÄ¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ì¤ËÊ£¿ô²ó¡¢µ¯ÁÊÁ°´ÕÄê¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ô²ó¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤ï¤«¤ê¤«¤Í¤Þ¤¹¤¬¡¢ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë»ö·ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Î´ü´Ö¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤º¡¢±äÄ¹¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤ÏÁêÅö¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¸¡»¡Â¦ÊÛ¸îÂ¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÛÈ½½ê¤ÎÅÔ¹ç¤âÍ×°ø¤Ë
µ¯ÁÊ¸å¤ÎÍ×°ø¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ4ÅÀ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Êüñ¡Ë¾Úµò³«¼¨
µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼«Æ°Åª¤Ë¸¡»¡´±¤Î¼ê»ý¤Á¾Úµò¤ò¤ß¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸øÈ½Á°À°Íý¼êÂ³¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¸¡»¡´±¤Î¼ê»ý¤Á¾Úµò¤ò³«¼¨¤¹¤ë¤è¤¦ÀÁµá¤¹¤ë¼êÂ³¤¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ê¤êÁ°¤«¤éÇ¤°Õ¤Ë³«¼¨¤¹¤ë±¿ÍÑ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÇ¤°Õ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¤Á¤ó¤È³«¼¨ÀÁµá¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î»ö·ï¤Ï¡¢¾Úµò¤âËÄÂç¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¾Úµò³«¼¨¤ËÉÔ²ÄÈòÅª¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Êüò¡ËÄÉµ¯ÁÊ
ÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢½ÆÅáË¡¤ä²ÐÌôÎà¼èÄùË¡¤ÇÄÉµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡¤ÏÉÔµ¯ÁÊ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¸¡»¡Ä£¤È¤·¤Æµ¯ÁÊ¡¦ÉÔµ¯ÁÊ¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÁêÅöÄøÅÙ»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÛ¸î¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÄÉµ¯ÁÊ¤Î¤¿¤Ó¤Ë¾Úµò³«¼¨¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÊ¬»þ´Ö¤¬¿¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÛ¸î¿Í¤Î¼çÄ¥¤äÎ©¾Ú¤ÎÊý¿Ë¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÄÉµ¯ÁÊ¤¬½ÐÂ·¤ï¤Ê¤¤¤ÈÄÌ¾ï¤ÏÎ©¤Æ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¾Úµò¤ÎÌÌ¡¢Î©¾Ú·×²è¤ÎÌÌ¤Ç¡ÖÄÉµ¯ÁÊÂÔ¤Á¡×¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¡¢¤³¤ÎÊ¬´ü´Ö¤¬¿¤Ó¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Êüó¡ËÊÛ¸î¿Í¤Î¼çÄ¥¤ÎÁÈÎ©¤Æ¤ÎÆñ¤·¤µ
º£²ó¤Î»ö·ï¤Ï¡¢µ¯ÁÊÁ°´ÕÄê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤òÁè¤¨¤ë¤«¸¡Æ¤¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¶¨ÎÏ°å¤Ë°Õ¸«¤òÄ°¤¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤É¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¾ð¾õ´ÕÄê¤òÀÁµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÊÛ¸î¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°ìÅÙ¡¢ÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤òÁè¤¦¤«¤É¤¦¤«È½ÃÇ¤·¡¢¤½¤Î¼çÄ¥¤òÄü¤á¡¢¾ð¾õ´ÕÄê¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼çÄ¥¤òÎý¤ë¤Î¤ËÁêÅö»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¾ð¾õ´ÕÄêÀÁµá¤Ï50¾ò´ÕÄê¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤òÌäÂê¤È¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¸øÈ½Á°À°Íý¼êÂ³¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¸¡»¡´±¤È¤Î¹¶ËÉ¤Î·ã¤·¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡Ê°Õ¸«½ñ¤ò½Ð¤·¹ç¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢±ýÉü¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Þ¤¹¡Ë¡¢¤µ¤é¤ËºÛÈ½½ê¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀÕÇ¤Ç½ÎÏÍí¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ÆÅáË¡¤Î¡Ö·ý½ÆÅù¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¤«¤âÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£È¯¼ÍÇ½ÎÏ¤ÎÌäÂê¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢¹©³Ø´ÕÄê¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¡¢ÀìÌç²È¤Ë°Õ¸«¤òÄ°¤¤Ë¹Ô¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÛ¸î¿Í¤È¤·¤Æ¼çÄ¥¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë»ö·ï¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Èï¹ð¿Í¤È°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼çÄ¥¤âÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Èï¹ð¿Í¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤âÀÜ¸«¤ËÉë¤¤¤Æ°Õ¸þ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Êüô¡ËºÛÈ½½ê¤ÎÅÔ¹ç
ºÇ¸å¤Ë¡¢ºÛÈ½½ê¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¤¹¡£ºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤ÏÏ¢Æü³«Äî¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ºÛÈ½½ê¤¬Ï¢Æü¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î»ö·ï¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤â¤¢¤ê¡¢¸½ºßÈó¾ï¤ËÀè¤ÎÍ½Ìó¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¾Ç¯Àè¤ÎÍ½Ìó¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¶¤é¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ëº£²ó¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢·ÙÈ÷Ë¡Äî¡Ê¸·½Å¤Ê·ÙÈ÷¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëË¡Äî¡Ë¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï·ÙÈ÷ÂÎÀ©¤òÄ´À°¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·ÙÈ÷Ë¡Äî¤Ï¡¢ÆÃ¼ì¤ÊË¡Äî¤Ç¡¢ºÛÈ½½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÍ½Ìó¤¬¼è¤ê¤Å¤é¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ºÛÈ½½ê¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀè¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ç¤Ï¸øÈ½´üÆü¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢6½µ´Ö¡Ê¼ÂÌ³¾å8½µ´Ö¡Ë°Ê¾å¶õ¤±¤ÆºÛÈ½°÷¸õÊä¼Ô¤ËÃÎ¤é¤»¤òÁ÷ÉÕ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢´üÆü¤Î²¾Í½Ìó¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç8½µ´Ö¤ÎÇû¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸øÈ½¤¬Àè¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤ß¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¼ç¤ÊÁèÅÀ¤ÏÆ°µ¡¤È·Ð°Þ
ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»¦°Õ¤äÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤ÏÁè¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£½ÆÅáË¡¤Î¡Ö·ý½ÆÅù¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÁèÅÀ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¹©³ØÅª¤Ê´ÕÄê¤Ç·ëÏÀ¤Ï½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î»þ´Ö¤¬³ä¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¾ð¾õ´ÕÄê¤òµá¤á¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÈÈ¹Ô¤Ë»ê¤ë·Ð°Þ¤äÆ°µ¡¤Î¿³Íý¤Ë»þ´Ö¤¬³ä¤«¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»¦¿Í»ö·ï¤Ï¡¢Æ°µ¡ÈÈ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¡¢Æ°µ¡¤¬ÎÌ·º¤ËÂç¤¤Ê¥¦¥§¥¤¥È¤òÀê¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÆ°µ¡¤ä·Ð°Þ¤Ë¾ÇÅÀ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü½é¸øÈ½¤«¤éÈ½·è¤Þ¤Ç2¥«·î°Ê¾å¡Ö¼ã´³Ä¹¤¤¡×
ÊóÆ»¤Ç¤Ï10·î²¼½Ü¤Ë½é¸øÈ½¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢ÍèÇ¯1·î¤ËÈ½·è¤¬½Ð¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼ã´³Ä¹¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁèÅÀ¤Î¤Ê¤¤ºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤À¤ÈÈ½·è¤Þ¤Ç1½µ´Ö¸å¤¯¤é¤¤¤¬Â¿¤¯¡¢ÁèÅÀ¤Î¤¢¤ë»ö·ï¤Ç¤â1¥«·î¤Û¤É¤Ç¤¹¡£»ä¤¬Ã´Åö¤·¤¿½ÅÂç¤Ç¤«¤ÄÁèÅÀ¤¬Ê£¿ô¤¢¤Ã¤¿ºÛÈ½¤Ç¤â2¥«·î¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢ÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤ä»¦°Õ¤¬ÁèÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¸øÁÊ»ö¼Â¤ÎÎ©¾Ú¤Ë¤½¤ì¤Û¤É»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢2¥«·î¤¯¤é¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¼ã´³Ä¹¤¯¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤é»×¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼èºà¶¨ÎÏÊÛ¸î»Î¡Û
¿ÀÈø ÂºÎé¡Ê¤«¤ß¤ª¡¦¤¿¤«¤Ò¤í¡ËÊÛ¸î»Î
ÅìµþÂç³ØË¡³ØÉô¡¦Ë¡²ÊÂç³Ø±¡Â´¡£2007Ç¯ÊÛ¸î»ÎÅÐÏ¿¡£ºë¶ÌÊÛ¸î»Î²ñ¡£°ìÈÌÌ±»ö»ö·ï¡¢·º»ö»ö·ï¤«¤é²È»ö»ö·ï¡¢´ë¶ÈË¡Ì³¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Ã´Åö¡£´ë¶ÈË¡Ì³¤ÏÆÃ¤Ë°åÎÅÊ¬Ìî¤È¶µ°éÊ¬Ìî¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»öÌ³½êÌ¾¡§Åìµþ¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×Ë¡Î§»öÌ³½ê
»öÌ³½êURL¡§https://tokyo-startup-law.or.jp/