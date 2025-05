第1回となる“日本版グラミー賞”『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』(MAJ)の各部門表彰が21日に発表された。「最優秀インストゥルメンタル楽曲賞」はNujabes「aruarian dance」、「最優秀DJ賞」はDJ Nobuが選ばれた。このほか、「グランプリエンジニア賞」や「ミュージックテック功労賞」などで、音楽制作・録音の技術関係者も表彰された。

『MAJ』は、音楽業界の主要5団体(日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会)が垣根をこえて設立した一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会(CEIPA)が主催。「世界とつながり、音楽の未来を灯す(ともす)。」をコンセプトに今年、京都を舞台に初開催となった。アーティストや楽曲、ジャンル、メディア別など全62部門を表彰。総勢5000人を超えるアーティスト、音楽関係者が投票し、受賞者には赤色に輝くトロフィー・THE RUBY(ザ・ルビー)が贈られる。国内外から多彩なジャンルの豪華アーティストが21日・22日、ロームシアター京都に集結。21日は「Premiere Ceremony」として実施。22日は「Grand Ceremony」として、レッドカーペットセレモニーや主要部門の表彰が行われる。■『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』【最優秀インストゥルメンタル楽曲賞】aruarian dance/Nujabes ◎EVOKE/JazztronikGood song/SPECIAL OTHERSStargazer/Ovall秩父/CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN【最優秀DJ賞 in association with JDDA】Dazzle DrumsDJ KOCO aka SHIMOKITADJ Nobu ◎okadada\OU$UKE \UK1MAT$U(=Oはスラッシュ付き、Eはユーロきごう)【グランプリエンジニア賞 in association with PMRAJ】「マーラー:交響曲第5番」より「マーラー:交響曲第5番より第2楽章」アンドレア・バッティストーニ指揮/東京フィルハーモーニー交響楽団[Best Master Sound 部門 クラシック、ジャズ、フュージョン]塩澤 利安(ミキシング・エンジニア)佐藤洋(マスタリング・エンジニア)「Sweetest Tune」/Travis Japan[Best Master Sound 部門 ポップス、歌謡曲]酒井 秀和(マスタリング・エンジニア)松橋 秀幸(ミキシング・エンジニア)「天球の音楽 ミュージック・オブ・ザ・スフィアーイマーシブ・クラシック」より「メタモルフォシスI〜2台のピアノのための〜」/長谷川慶岳(作曲)、後藤由香里(ピアノ)[Immersive 部門(プログラミング・サウンド)]鈴木浩二(ミキシング・エンジニア)スキマスイッチ「Anniversary EP」より「ボクノート 〜for 20th Anniversary with Orchestra〜」/スキマスイッチ[Immersive 部門(アコースティック・サウンド)]甲斐俊郎(ミキシング・エンジニア)「MIXER'S LAB SOUND SERIES Vol.4」より「小さな花」/角田健一ビッグバンド[アナログディスク部門]北村勝敏(カッティング・エンジニア)、内沼映二(ミキシング・エンジニア) ◎【ミュージックテック功労賞】AMEI 音楽電子事業協会