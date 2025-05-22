【MAJ】Nujabes、DJ Nobuが受賞 最優秀インストゥルメンタル楽曲賞＆最優秀DJ賞 エンジニアらも表彰
第1回となる“日本版グラミー賞”『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』（MAJ）の各部門表彰が21日に発表された。「最優秀インストゥルメンタル楽曲賞」はNujabes「aruarian dance」、「最優秀DJ賞」はDJ Nobuが選ばれた。
【写真】壮大！赤色トロフィーを大切そうに受け取る大森元貴
このほか、「グランプリエンジニア賞」や「ミュージックテック功労賞」などで、音楽制作・録音の技術関係者も表彰された。
『MAJ』は、音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根をこえて設立した一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会（CEIPA）が主催。「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」をコンセプトに今年、京都を舞台に初開催となった。
アーティストや楽曲、ジャンル、メディア別など全62部門を表彰。総勢5000人を超えるアーティスト、音楽関係者が投票し、受賞者には赤色に輝くトロフィー・THE RUBY（ザ・ルビー）が贈られる。
国内外から多彩なジャンルの豪華アーティストが21日・22日、ロームシアター京都に集結。21日は「Premiere Ceremony」として実施。22日は「Grand Ceremony」として、レッドカーペットセレモニーや主要部門の表彰が行われる。
■『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』
【最優秀インストゥルメンタル楽曲賞】
aruarian dance／Nujabes ◎
EVOKE／Jazztronik
Good song／SPECIAL OTHERS
Stargazer／Ovall
秩父／CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN
【最優秀DJ賞 in association with JDDA】
Dazzle Drums
DJ KOCO aka SHIMOKITA
DJ Nobu ◎
okadada
\OU$UKE \UK1MAT$U（＝Oはスラッシュ付き、Eはユーロきごう）
【グランプリエンジニア賞 in association with PMRAJ】
「マーラー:交響曲第5番」より「マーラー:交響曲第5番より第2楽章」アンドレア・バッティストーニ指揮／東京フィルハーモーニー交響楽団
[Best Master Sound 部門 クラシック、ジャズ、フュージョン]
塩澤 利安（ミキシング・エンジニア）
佐藤洋（マスタリング・エンジニア）
「Sweetest Tune」／Travis Japan
[Best Master Sound 部門 ポップス、歌謡曲]
酒井 秀和（マスタリング・エンジニア）
松橋 秀幸（ミキシング・エンジニア）
「天球の音楽 ミュージック・オブ・ザ・スフィアーイマーシブ・クラシック」より「メタモルフォシスI〜2台のピアノのための〜」／長谷川慶岳（作曲）、後藤由香里（ピアノ）
[Immersive 部門（プログラミング・サウンド）]
鈴木浩二（ミキシング・エンジニア）
スキマスイッチ「Anniversary EP」より「ボクノート 〜for 20th Anniversary with Orchestra〜」／スキマスイッチ
[Immersive 部門（アコースティック・サウンド）]
甲斐俊郎（ミキシング・エンジニア）
「MIXER'S LAB SOUND SERIES Vol.4」より「小さな花」／角田健一ビッグバンド
[アナログディスク部門]
北村勝敏（カッティング・エンジニア）、内沼映二（ミキシング・エンジニア） ◎
【ミュージックテック功労賞】
AMEI 音楽電子事業協会
【写真】壮大！赤色トロフィーを大切そうに受け取る大森元貴
このほか、「グランプリエンジニア賞」や「ミュージックテック功労賞」などで、音楽制作・録音の技術関係者も表彰された。
アーティストや楽曲、ジャンル、メディア別など全62部門を表彰。総勢5000人を超えるアーティスト、音楽関係者が投票し、受賞者には赤色に輝くトロフィー・THE RUBY（ザ・ルビー）が贈られる。
国内外から多彩なジャンルの豪華アーティストが21日・22日、ロームシアター京都に集結。21日は「Premiere Ceremony」として実施。22日は「Grand Ceremony」として、レッドカーペットセレモニーや主要部門の表彰が行われる。
■『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』
【最優秀インストゥルメンタル楽曲賞】
aruarian dance／Nujabes ◎
EVOKE／Jazztronik
Good song／SPECIAL OTHERS
Stargazer／Ovall
秩父／CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN
【最優秀DJ賞 in association with JDDA】
Dazzle Drums
DJ KOCO aka SHIMOKITA
DJ Nobu ◎
okadada
\OU$UKE \UK1MAT$U（＝Oはスラッシュ付き、Eはユーロきごう）
【グランプリエンジニア賞 in association with PMRAJ】
「マーラー:交響曲第5番」より「マーラー:交響曲第5番より第2楽章」アンドレア・バッティストーニ指揮／東京フィルハーモーニー交響楽団
[Best Master Sound 部門 クラシック、ジャズ、フュージョン]
塩澤 利安（ミキシング・エンジニア）
佐藤洋（マスタリング・エンジニア）
「Sweetest Tune」／Travis Japan
[Best Master Sound 部門 ポップス、歌謡曲]
酒井 秀和（マスタリング・エンジニア）
松橋 秀幸（ミキシング・エンジニア）
「天球の音楽 ミュージック・オブ・ザ・スフィアーイマーシブ・クラシック」より「メタモルフォシスI〜2台のピアノのための〜」／長谷川慶岳（作曲）、後藤由香里（ピアノ）
[Immersive 部門（プログラミング・サウンド）]
鈴木浩二（ミキシング・エンジニア）
スキマスイッチ「Anniversary EP」より「ボクノート 〜for 20th Anniversary with Orchestra〜」／スキマスイッチ
[Immersive 部門（アコースティック・サウンド）]
甲斐俊郎（ミキシング・エンジニア）
「MIXER'S LAB SOUND SERIES Vol.4」より「小さな花」／角田健一ビッグバンド
[アナログディスク部門]
北村勝敏（カッティング・エンジニア）、内沼映二（ミキシング・エンジニア） ◎
【ミュージックテック功労賞】
AMEI 音楽電子事業協会