様々なディズニーデザインのジュエリーを販売しているジュエリーブランドの「ケイウノ」

そんな「ケイウノ」から、ディズニー映画『リロ&スティッチ』の世界観を表現したネックレスが登場!

「オハナ(家族)はいつもそばにいる。」をコンセプトに、「スティッチ」と「スクランプ」の2種類がラインナップされています☆

ケイウノ/ディズニー「Ohana -Stitch-」「Ohana -Scrump-」

発売日:2025年6月20日(金)

販売店舗:全国のケイウノ店舗、ケイウノオフィシャルサイト

ディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がける「ケイウノ」

婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上が生み出されています。

今回紹介するのは、そんな「ケイウノ」から登場するディズニー映画『リロ&スティッチ』デザインのネックレス。

「オハナ(家族)はいつもそばにいる。」をコンセプトに、「スティッチ」と「スクランプ」の2種類がラインナップ。

姉妹や家族、友人など、大切な人と一緒に身に着けるのもおすすめです☆

「Ohana -Stitch-」

価格:19,800円(税込)

『リロ&スティッチ』の「スティッチ」デザインのネックレス。

「スティッチ」は銀河連邦の天才科学者「ジャンバ」が作った通称・試作品626号といわれる暴れん坊のエイリアン!

そんな「スティッチ」のやんちゃでかわいい雰囲気をそのまま立体的に表現しています。

ちょこんと座って、見つめてくるような「スティッチ」の姿が印象的。

バックチャームはストーリーの中で「スティッチ」が弾くギターがモチーフになっています。

シルバー925製で、カジュアルに身に着けられるネックレスです。

「Ohana -Scrump-」

価格:19,800円(税込)

映画『リロ&スティッチ』の主人公、「リロ」が作ったぬいぐるみ「スクランプ」デザインのネックレス。

くったり感のあるフォルムは作中そのまま!

プルメリアの花にはイエローゴールドコーティングをほどこし、ハワイアンの鮮やかな世界観を表現。

2つのチャームが揺れる様子もおしゃれ☆

バックチャームは「スティッチ」の足がモチーフになっていて、「オハナ(家族)」をイメージさせるデザインになっています。

「スティッチ」と「スクランプ」をモチーフにした絆を感じるネックレス。

家族やお友だちとペア持ちするのもおすすめです。

ケイウノ/ディズニー「Ohana -Stitch-」「Ohana -Scrump-」の紹介でした。

© Disney

