様々なディズニーデザインのジュエリーを販売しているジュエリーブランド「ケイウノ」

「ミッキーマウス」のアイコンがデザインされたキュートなジュエリーもたくさん登場しています!

今回はそんな「ケイウノ」から登場する、大人の装いにさりげなく溶けこむ「ミッキーマウス」のネックレスとピアスを紹介していきます。

ケイウノ ディズニー「ICONIC “MICKEY” COLLECTION」ジュエリー

発売日:2025年7月11日(金)

販売店舗:全国のケイウノ店舗、ケイウノオフィシャルサイト

ディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がける「ケイウノ」

婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上が生み出されています。

今回紹介するのは、そんな「ケイウノ」から登場している、“ファッションに「ミッキー」の遊び心を添えて”をコンセプトに、大人の装いにさりげなく溶けこむ新作ジュエリー。

チェーンの中にさりげなく「ミッキーマウス」のアイコンが隠れたシリーズです。

「ミッキーマウス」のアイコンをモチーフにした、ネックレス3種類・ピアス1種類の全4種類がラインナップ☆

Mickey Mouse -Ball Chain Necklace-

価格:58,300円(税込)

素材:K10イエローゴールド または K10ホワイトゴールド(ロジウムコーティング)

カットボールチェーンに「ミッキーマウス」のアイコンがさりげなくデザインされたロングネックレス。

カットボールがミラーボールのようにキラキラと輝き、胸元を華やかな印象にしてくれます!

特別な一か所にさりげなくしのばせた「ミッキーマウス」が、日常の中でいつも見守ってくれるようなデザインです。

Mickey Mouse -Icon Necklace-

価格:35,200円(税込)

素材:K10イエローゴールド または K10ホワイトゴールド(ロジウムコーティング)

ペンダントトップにシンプルな「ミッキーマウス」のアイコンをデザインしたネックレス。

デイリーユースにぴったりなシンプルさで、どのようなスタイルにも合わせやすいデザインです。

そして、長さは40cmもしくは43cmの2パターンで身に着けることができ、服装に合わせて微調整できる仕様。

バックチャームのデザインに「ミッキーマウス」の手を取り入れた、シンプルながらも細部までこだわったネックレスです☆

Mickey Mouse -Pearl Chain Necklace-

価格:48,400円(税込)

素材:K10イエローゴールド、淡水パール

パールとチェーンが組み合わさったロングネックレス。

異素材の組み合わせで様々なコーディネートに合い、「ミッキーマウス」のアイコンをさりげなく楽しめます!

淡水パールのジュエリーは、カジュアルな装いにも上品な装いにもマッチする万能なアクセサリー。

デイリーユースからパーティシーンまで幅広く活躍するデザインで、自分用はもちろん、ギフトにも最適です。

Mickey Mouse -Pearl Drop-

価格:28,600円(税込)

素材:K10イエローゴールド、淡水パール

パールと「ミッキーマウス」のアイコンが連なったピアス。

天然の淡水パールを使用しており、やわらかな光沢がどこか甘く、優しい印象に仕上げられています。

また、まるいパールの中に、みつまるの「ミッキーマウス」がまぎれるように並ぶ、遊び心あるデザインなのもポイントです。

耳元でゆれ、顔回りを華やかに!

デイリーユースからパーティシーンまで幅広く活躍するデザインです。

どれも長く使えるデザインで、ネックレスとピアス、セットで身につけてもかわいいジュエリー。

ケイウノのディズニー「ICONIC “MICKEY” COLLECTION」シリーズは、全国のケイウノ店舗およびオフィシャルサイトにて2025年7月11日(金)より販売されます☆

