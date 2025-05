BTS JIN、NYエンパイア・ステート・ビルディングをアルバム『Echo』のキーカラーで染める

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「青は希望、ピンクは愛、黄色は喜び、白は新しい始まり。僕たちが分かち合う夢とメッセージが響きわたることを願って選択した」(JIN)

BTSのJINが、5月21日(以下日本時間)ニューヨークで行われたエンパイア・ステート・ビルディングの点灯式に出席した。

今回の点灯はJINのセカンドソロアルバム『Echo』のリリースを記念したもので、ビルはアルバムのキーカラーである青、ピンク、黄色、白の光で彩られた。

JINは「この場に立つと、音楽が僕たちの心を照らすように、エンパイア・ステート・ビルディングがニューヨークを明るく照らしていることを実感できる。青は希望、ピンクは愛、黄色は喜び、そして白は新しい始まりを象徴する。僕たちが分かち合う夢とメッセージが響きわたることを願って、今回の『Echo』アルバムを表すカラーを選択した」と紹介した。

さらに、「ARMY(BTSファンの呼称)の皆さん、いつも僕のインスピレーションと力になってくださって、全世界に大きく響くこだまになってくださって感謝してる。皆さんの愛があったからこそ、このすべてが可能だった」と真心を込めて伝えた。

そしてJINは、アルバムのタイトル曲「Don’t Say You Love Me」のライブステージを披露した。ニューヨーク都心を背景に響き渡った彼の歌声に、集まった多くのファンが大きな歓声で応えた。

JINは、5月22日にアメリカNBCの人気番組『The Tonight Show Starring Jimmy Fallon』に出演し、23日にはニューヨークでスペシャルファンイベント『Hi-Seokjin』を開催。ARMYと交流する予定だ。

