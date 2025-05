【PlayStation Stars】 2026年11月2日 サービス終了予定

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、ロイヤリティプログラム「PlayStation Stars」のサービスを2026年11月2日に終了する。

「PlayStation Stars」は2022年9月よりサービス開始となったロイヤリティプログラム。様々なキャンペーンをクリアするとポイントを獲得でき、コレクティブル(デジタルアイテム)やPS Storeのウォレット残高と交換することができた。

今回、今後の取り組みの焦点を再調整するため「PlayStation Stars」を段階的に縮小すると発表。本日5月22日より新規メンバーの受付を終了し、既に登録済みのユーザーがメンバーシップをキャンセルした場合は再登録できず、ポイントが全て失われる。

その後7月23日23時59分まで、デジタルコレクティブルやポイントの獲得、ステータスのレベルアップが可能。2026年11月2日にサービスを完全に終了予定で、それまでの間はポイントの有効期限が切れていなければ、引き続きポイントを利用できる。なお、これまでに獲得したデジタルコレクティブルには引き続きアクセスできる。

