講談社が刊行する、ディズニー月刊情報誌「ディズニーファン」の2025年7月号は、初夏のパークやディズニーグッズの情報がたっぷり!

さらに『リロ&スティッチ』待望の実写版映画が6月6日に公開されるのを記念して、特別ポスター4種のステッカーが付いてきます☆

講談社「ディズニーファン」2025年7月号

定価:1,200円(税込)

発売日:2025年5月26日(月)

販売店舗:全国の書店、Amazonなど

月刊「ディズニーファン」最新7月号の表紙は『リロ&スティッチ』

待望の実写版映画が2025年6月6日に公開されるのを記念して、特別ポスター4種のステッカーが付いてきます。

映画の紹介ページはもちろん、「スティッチ」のイトコたちにフォーカスした特集や、ディズニーストアや全国のお店で発売予定のグッズ、

東京ディズニーランドで「スティッチ」と楽しめるアトラクション紹介などなど、スティッチの話題が盛りだくさんです!

「ディズニーファン」創刊35周年記念のプレゼント企画は第6弾!

パークチケットが20組40名にプレゼントされるほか、「ベイマックス」や「ミッキーマウス」「ミニーマウス」がデザインされたパークグッズがプレゼントされます。

さらに、定期購読者の方の中から抽選で25組50名を、9月26日開催予定の東京ディズニーランド プライベート・イブニング・パーティーにご招待。

「ディズニーファン」の年間定期購読を始めるなら今がチャンスです!

初夏のパーク情報も盛りだくさん!

7月2日から始まる東京ディズニーリゾートのスペシャルイベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」で楽しめるコンテンツ情報も掲載されています。

Mrs.GREEN APPLEが登場した記者発表会のページも注目です。

そして6月6日に1周年を迎えるファンタジースプリングスの魅力に迫る特集も。

オープンから今まで取材を続けてきた編集部が、アトラクション、レストラン、ホテルなどの魅力と人気の理由に迫ります。

スペシャルイベント「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」を開催中の東京ディズニーシーでは「ダッフィー&フレンズ」の新グッズ登場を発表!

アニバーサリーに「ダッフィー&フレンズ」をもっと楽しむための5つの“わくわく”を紹介しています。

東京ディズニーランドで開催中のスペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」第4弾「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ」はいよいよ6月30日まで。

見どころをはじめ、東京ディズニーランドで合わせて楽しめる期間限定プログラムをたっぷり紹介しています。

そして、これからやってくるのが梅雨の季節です。

雨の日限定のパレードやグリーティング、風景など、知っておきたいパークの楽しみ方をたっぷり紹介。

いつもとはちょっぴり違う雨ならではの体験で、ハッピーな思い出を作ることができます。

そのほかにも、「わたしの推しメシ」にはゆめちゃんさんが登場。

香港ディズニーランド・リゾート20周年イベントをはじめ、カリフォルニアやディズニー・クルーズラインなど海外の最新ニュースも掲載されます。

さらには『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』に関するレポートなど、あらゆる魅力的なディズニー情報が満載です☆

東京ディズニーランドで「スティッチ」と楽しめるアトラクション紹介などなど「スティッチ」の話題が盛りだくさん!

講談社の「ディズニーファン」2025年7月号は、全国の書店、Amazonなどで発売です☆

