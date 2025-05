打ち立て麺とスパイスの利いたスープがヤミツキに！ 人気“蘭州牛肉面”専門店の2号店が歌舞伎町にオープン（東京・東新宿）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は東新宿駅近くにオープンした人気蘭州ラーメン店の姉妹店。幅広い層に支持される本場の味を召し上がれ。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

馬子禄 牛肉面 新宿店(東京・東新宿)

蘭州牛肉面 出典:yumyumologist66さん

2025年4月、東新宿駅から徒歩5分ほどの場所に「蘭州牛肉面」で人気の「馬子禄 牛肉面 神保町店」の姉妹店「馬子禄 牛肉面 新宿店」がオープンしました。中国の甘粛省蘭州で100年以上の歴史を持つ老舗「馬子禄」は、中国政府から本物の老舗だけが持っている称号「中華老字号(ジョンファ・ラオズハオ)」を与えられた名店。そんな元祖「蘭州牛肉面」の味を日本で引き継ぐのが「馬子禄 牛肉面」です。「蘭州ラーメンブーム」の火付け役として名を馳せています。

照明などインテリアも素敵 出典:じょいっこさん

新店舗は奥にオープンキッチンがあり、注文を受けてから職人が麺を打つ様子を見ることができます。広々とした店内は、モスグリーンの壁や、シノワズリデザインが美しいインテリアが、異国情緒を演出しています。客席はカウンター席の他、2名用、4名用のテーブル席もあります。清潔感があり、女性一人でも食事をしやすい雰囲気です。

自慢のスープ 写真:お店から

看板メニューは「蘭州牛肉面」1,050円。100年の伝統がある牛肉薬膳スープは、国産のハラル認証牛の牛肉や牛骨を10種類以上の薬膳スパイスと一緒に、長時間煮込んで作った100年継承の秘伝のスープです。 牛の凝縮されたうまみと薬膳スパイスの香りが食欲をそそります。牛肉のうまみと秘伝の薬膳スパイスの風味を最大限に引き出すために、不純物のない硬度ゼロの超軟水を使用。一口目はスッキリとしていますが、じわじわとうまみが広がり、クセになるおいしさです。

麺は注文を受けてから手打ちする 写真:お店から

手打ちの麺は、本場蘭州の伝統的な製法で作られており、喉越しの良い細麺、モチモチ感の強い平麺、独特の食感と噛み応えが魅力の三角麺など、9種類の中から好みの麺を選ぶことができます。強いコシとモチモチ食感は手打ちならでは。厳選した小麦を使用しているので、噛むたびに小麦の甘みや香りを楽しめます。スープとの相性も抜群です。

味を引き立てるトッピング 写真:お店から

トッピングは、薬膳スパイスで煮込んだ牛肉、大根、手作りラー油に新鮮なパクチーと葉ニンニク。ピリ辛のラー油と、爽やかなパクチーが良いアクセントになっています(パクチー抜き、ラー油抜きも対応可能)。

茴香水餃子 出典:hhiyamaさん

サイドメニューの秘伝ダレが染み込んでトロトロの黄身がたまらない「茶卵」200円や、モチモチの皮に肉汁たっぷりの餡が詰まった「茴香水餃子」550円もおすすめです。

薬膳の複雑な余韻が広がる、100年の伝統を持つ牛肉薬膳スープを一度味わうと、また訪れたくなる「馬子禄 牛肉面」。身体に染み渡るような奥深い味わいを体験しに、足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

蘭州牛肉麺 出典:じょいっこさん

『ここのお店の特徴はメニューが潔いところ!メインの麺料理は蘭州牛肉面は一択。

それ以外に餃子やトッピングが選べるだけ。

メインの料理一本で勝負している所がかっこいい。

麺の種類は9種類から選べます。

変わった麺にしようかな・・といろいろ悩んだのでうすが、細麺好きなじょいっこは

一番人気の2番「細(シー)」にしました。

店内はとっても美しい。モスグリーンの壁に木のテーブルとイス。

落ち着きのある店内です。

ティッシュはテーブルの下に隠されていて美観を保っています。

シェフが麺を打つところが見られるのも楽しい。

ビャーンビャーン。白い生地を叩いて伸ばします。

簡単そうにやってるけど難しそう〜。

じょいっこが写真を撮りたいと言ったら店員さんが案内してくれました(笑)

優しい。

サービスで出されるドリンクは水ではなくてお茶。しかもたっぷり!

汁がはねないようにとエプロンまで用意してくれます。

●蘭州牛肉面

1050円

ふぁ〜!八角の良い香り。シンプルで美味しそうなビジュ。

透き通ったスープ。優しいけれど旨味がすごい!

八角の香りはするけれど強すぎず程よい。

以前神保町で食べた時は少々味が物足りなく感じたのですが

その時より旨味が増した気がする。おいしい〜!

滋味深いスープの上にはたっぷりの辣油がかかっています。

予想より辛いので辛いのが苦手な人は少な目でお願いしたほうがいいかもしれません。

それにパクチーとネギのアクセント。

麺は「細」にしたので丸くて細い。

喉ごしも良いですが、噛みしめると小麦の旨味が感じられる美味しい麺。

肉は薄切りの牛肉。

じょいっこ的にはもう少し脂身がある方が好きですが、脂身少ない割に

パサパサ感なくヘルシーで良かったです。

また、薄切り肉以外に角切りの牛肉が沈んでいて満足度が増しました。

蘭州牛肉麺のもう一つの主役。

大根の薄切り。スープの味が沁み込んで噛みしめると旨味がジュワ。

今回のはたまたまかもしれませんがちょっと固ゆでだったので

個人的にはもう少しくたくたに煮てある方が好みではありました。

味変用に黒酢とラー油が用意されていますが

必要ない位デフォルトで味が決まっていて味変なしで最後まで飽きずに完食!

ふ〜〜

久しぶりに食べた馬子禄牛肉麺美味しかったですねぇ〜。

以前神保町で食べた時より旨味が

増して美味しくなっている気がしました』(じょいっこさん)

蘭州牛肉面 出典:デイルス・マイビスさん

『店内は広く落ち着いた雰囲気で、カウンター15席に2人テーブル13卓、4人テーブル2卓。

お店の一番奥ではガラス張りの厨房で麺を打っているのが見えます。



「蘭州牛肉面」1050円

パクチー・ラー油は両方有りで注文。

牛肉3枚にパクチーの緑とラー油の赤が美しいグラデーションとなってます。



スープは熱々で牛のクセや薬膳っぽさはなくスッキリ。

逆に出汁感も控えめですが、ラー油とパクチーが絶妙にバランス良くブレンドされます。



麺は「オススメ」と書かれた8番「チャオマイレン<三角麺>」に。

太麺でもコシではなくムチっとした食感で食べ応えあります。



具の牛スライスは薄く柔らかくしっとり。

そのほかサイコロ状の牛肉煮大根煮が入ってます。



後半はスープの旨味がクセになっていき、薬膳とラー油効果なのか顔面汗だく。

平日昼でもインバウンドと近隣で働く日本人で賑わっていました』(デイルス・マイビスさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆馬子禄 牛肉面 新宿店住所 : 東京都新宿区歌舞伎町2-1-2TEL : 03-6265-9680

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

文:佐藤明日香

The post 打ち立て麺と スパイ スの利いたスープがヤミツキに! 人気“蘭州牛肉面”専門店の2号店が歌舞伎町にオープン(東京・東新宿) first appeared on 食べログ マガジン.