Ê£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÊóÆ»¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼Åê¤²¤¿¡ªÆóÅáÎ®´°Á´Éü³è¤Ø¤Þ¤¿Á°¿Ê
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬£²£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£²Æü¡Ë¤ËËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹ÀïÁ°¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤ê¡¢£²£±µå¤òÅê¤²¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤â£´µåÅê¤²¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï£²£°Æü¡ÊÆ±£²£±Æü¡Ë¤Î»î¹çÁ°¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ç£²·î¤Î¥¥ã¥ó¥×°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò²ò¶Ø¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÏÂ®µå·Ï¤È¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤È¥«¡¼¥Ö¤òÅê¤²¤¿¤³¤È¤ÇÊ£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Éüµ¢¤ËÁ°¿Ê¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Ï¡ÖÀïÎÏÊä¶¯¤Ï´Ö¤â¤Ê¤¯¤«¡©ÂçÃ«æÆÊ¿¤ò´Þ¤á¤¿¸Î¾ãÃæ¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¿ÊÅ¸¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬ÂçÃ«¤¬¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÅê¤²»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ï¡Ë½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÊ¿ÃÏ¤«¤é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢³Î¼Â¤Ë¿ÊÊâ¤À¡×¤È²ñ¸«¤ÇÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤òÂ®Êó¡£
¡¡°ìÌëÌÀ¤±¤¿£²£±Æü¡¢ÊÆ¥ä¥Õ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤â¡ÖÂçÃ«¤¬¥Ö¥ì¡¼¥¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥¦¥ó¥ÉÉüµ¢¤ØÁ°¿Ê¡×¤ÈÊó¤¸¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÏÂ®µå·Ï¤È¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢·Ð²á¤Ï½çÄ´¤À¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ£Æ£Ï£Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤¿¡×¤È¡¢²óÉü¥×¥í¥»¥¹¤ÎÀáÌÜ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥È¥¥¥ë¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼£Ì£Á¤Ï¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¤¤¤ÄÅÐÈÄ¤Ç¤¤ë¤«Í½ÁÛ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ò¤¢¤ª¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¤Î¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¡ÖÂçÃ«¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¯¥¹¥ë¡¼¡×¤È¤ÎÉ½¸½¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÆüÊÆ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂÔË¾¤¹¤ëÅêÂÇÆóÅáÎ®Éü³è¡£¤½¤ÎÆü¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¡£