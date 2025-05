次世代を担う若手実力派ミュージシャンと豪華ゲスト陣が織りなす一夜限りの特別なライブ企画「JAZZ NOT ONLY JAZZ」の第2弾となる「JAZZ NOT ONLY JAZZ供廚、2025年9月18日(木)に東京国際フォーラムホールAにて開催されることが発表された。昨年6月の初開催は、「音楽史に名を刻む伝説の一夜」と絶賛され、鮮烈な印象を残して幕を閉じた。「日本で最も多忙なドラマー」と称される若き天才、石若駿が率いるThe Shun IshiwakaSeptet(Dr. 石若駿、Gt. 西田修大、Gt. 細井徳太郎、Ba. マーティ・ホロベック、Sax. 松丸契、Tp.山田丈造、P. 渡辺翔太)が再び集結。第1弾出演アーティストとして、グラミー賞を5度受賞した世界的ジャズピアニスト、ロバート・グラスパーの来日が決定。さらにアイナ・ジ・エンド、岡村靖幸、日野皓正といった、世代・ジャンルを超えた錚々たるアーティストが集い、奇跡のステージが実現する。第2弾の出演アーティストも後日発表予定とのこと。

前回はチケットが即完売となったため、今回はより多くの人に伝説の一夜を届けるべく、会場を東京国際フォーラム ホールAへとスケールアップ。国内外の多彩なアーティストたちが、ジャズを軸にそれぞれのスタイルを縦横無尽に交差させ、予測不能な「生の音楽」を紡ぐ。<ライブ情報>JAZZ NOT ONLY JAZZ2025年9月18日(木)東京国際フォーラムホールA開場 18:00/開演 19:00主催:WOWOW/ワイズコネクション/キョードー東京企画制作:WOWOW/ワイズコネクション出演者:アイナ・ジ・エンド、岡村靖幸、日野皓正、ロバート・グラスパー and moreバンドメンバー:The Shun IshiwakaSeptet(Dr. 石若駿、Gt. 西田修大、Gt. 細井徳太郎、Ba. マーティ・ホロベック、Sax. 松丸契、Tp. 山田丈造、P. 渡辺翔太) ※出演者50音順公式HP:https://jnoj.jp