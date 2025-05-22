À¾ÉðÊÑËÆ¤ÎÍ×°ø¤ÈÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤ò°Ë¸¶½Õ¼ù¤¬¸ì¤ë¡¡¡Ö²÷¿Ê·â¤ÎÍýÍ³¡×¤òÅ°Äì²òÀâ
¡¡ºòÇ¯Í¥¾¡¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë42¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¥À¥ó¥È¥ÄºÇ²¼°Ì¤À¤Ã¤¿À¾Éð¤¬À¾¸ýÊ¸Ìé¿·´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¡Ê£µ·î21Æü¸½ºß¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë23¾¡18ÇÔ¤Ç¼ó°Ì¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë£±¥²¡¼¥àº¹¤Î£²°Ì¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢À¾Éð¤Î²÷¿Ê·â¤ÎÍýÍ³¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡© ¤«¤Ä¤ÆÀ¾Éð´ÆÆÄ»þÂå¤ËÍ¥¾¡·Ð¸³¤¬¤¢¤ë°Ë¸¶½Õ¼ù»á¤Ë¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀ¾Éð¤ÎÀï¤¤¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
º£µ¨¤«¤éÀ¾Éð¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ëÀ¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¡¡photo by Koike Yoshihiro
¨¡¨¡¡¡ºòÇ¯¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àÁíÆÀÅÀ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ½ç°Ì¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°Ë¸¶¡¡ºòÇ¯¡¢À¾Éð¤¬ÄãÌÂ¤·¤¿ÍýÍ³¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤·¤¿¡£»³ÀîÊæ¹â¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢ÂÇ·â¿Ø¤ÎÊä¶¯¤ÏµÞÌ³¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÂçË¤¸õÊä¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤·¤¿Î¾³°¹ñ¿Í¡Ê¥Ø¥¹¥¹¡¦¥¢¥®¥é¡¼¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¡¼¡¦¥³¥ë¥Ç¥í¡Ë¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¡Ç½¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Åê¼ê¿Ø¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¡¢¤¤¤¤Åêµå¤ò¤·¤Æ¤â¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡¡º£Ç¯¤Ï¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÅÏÉôÀ»ÌïÁª¼ê¤¬¥ª¡¼¥×¥óÀï¤«¤éÃæ¼´¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¾¡¤Ä¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
°Ë¸¶¡¡º£Ç¯¤Ï½¡»³ÎÝ¡Ê³ÚÅ·¡Ë¤äÇþÃ«Í´²ð¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢À¾Àî»Ë¾Ì¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ï¤¤¤¤¿·¿ÍÂÇ¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÏÉô¤ÏÈà¤é°Ê¾å¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÂÇÎ¨.310¤Ï¥ê¡¼¥°£²°Ì¤Ç¤¹¡££±Æü£±ËÜ¤É¤³¤í¤«¡¢¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¡Ê£±»î¹ç£²°ÂÂÇ°Ê¾å¡Ë¤ò£´·î½ªÎ»»þÅÀ¤Ç12ÅÙ¤â¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡¡°Ë¸¶¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¹¥ÂÇ¼Ô¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÏÉôÁª¼ê¤Î¤É¤³¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°Ë¸¶¡¡¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤Æ¤ë¥ß¡¼¥ÈÎ¨¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¶¯°ú¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤Ê¤¤¤Ç¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤òÃæ¿´¤ËÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ïÍÑ¤µ¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÂÇ¼Ô¤Ç¤¹¡£¥»¥ó¥¿¡¼Ãæ¿´¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¼ã¤Æü¤ÎÀ¶¸¶ÏÂÇî¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡¡ÅÏÉôÁª¼ê¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢ÂÇÀþ¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
°Ë¸¶¡¡¿·³°¹ñ¿Í¤Î¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥Í¥Ó¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÀ¾Àî°¦Ìé¤Ç¤¹¤Í¡£¥Í¥Ó¥ó¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ºßÀÒ»þ¤Î¥Õ¥£¥ë¡¦¥Í¥Ó¥ó´ÆÆÄ¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î20ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¡Éé¶¯¤µ¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿äÄêÇ¯Êð£²²¯5000Ëü±ß¤Ê¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÂÇ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢ºòÇ¯¤Î¤Õ¤¿¤ê¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð±ÀÅ¥¤Îº¹¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë°ìÎÝ¤Î¼éÈ÷¤â¤è¤¯¡¢´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¹¥¼é¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡¡À¾ÀîÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
°Ë¸¶¡¡²áµî¤Ë62ÂÇÀÊÏ¢Â³Ìµ°ÂÂÇ¤È¤¤¤¦ÉÔÌ¾ÍÀ¤ÊµÏ¿¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó104»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿·Ð¸³¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£Ç¯¤Ï¤¹¤Ç¤ËÌÔÂÇ¾Þ¡Ê£±»î¹ç£³°ÂÂÇ°Ê¾å¡Ë¤ò£µ²óµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÂÇÀþ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅðÎÝ¤â¾®¿¼ÅÄÂçæÆÁª¼ê¡Ê³ÚÅ·¡Ë¤Î12¸Ä¤Ë¼¡¤°11¸Ä¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡Öµ¡Æ°ÎÏ¤ÎÀ¾Éð¡×¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡¡¼éÈ÷¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Þ¤Ç¥»¥«¥ó¥É¤À¤Ã¤¿³°ºê½¤ÂÁÁª¼ê¤¬¥µ¡¼¥É¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤ì¡¢ÆóÎÝ¼ê¤òÃ¯¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬......¡£
°Ë¸¶¡¡¤³¤Î¤Þ¤ÞÂìß·²Æ±ûÁª¼ê¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸»ÅÄÁÔÎ¼Áª¼ê¤¬¥±¥¬¤ÇÎ¥Ã¦Ãæ¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¤ò¼é¤ê¡¢¥µ¡¼¥É¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥»¥«¥ó¥É¤Ç¸ÇÄê¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µå³¦ºÇ¾®Ê¼¤Î164¥»¥ó¥Á¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤â¤¢¤ê¡¢5·î17Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤Ï¥µ¥è¥Ê¥é°ÂÂÇ¤ò´Þ¤à£´°ÂÂÇ¤ÈÂç³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¡££²ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤¤¤¤Æ¯¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚÅê¼êÎÏ¤Ï12µåÃÄ¿ï°ì¡Û
¨¡¨¡¡¡Åê¼ê¿Ø¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¡¡郄¶¶¸÷À®Åê¼ê¤¬¤è¤¦¤ä¤¯"Ï¢ÇÔÃÏ¹ö"¤òÃ¦½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°Ë¸¶¡¡3Ç¯Ï¢Â³£²¥±¥¿¾¡Íø¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬¡¢ºòÇ¯¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î£°¾¡11ÇÔ......¤½¤·¤Æº£Ç¯¤â³«Ëë¤«¤é£²Ï¢ÇÔ¤Ç¡¢¥È¡¼¥¿¥ë13Ï¢ÇÔ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£ºòÇ¯¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆùÂÎ²þÂ¤Åª¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎ¤òÂç¤¤¯¤·¤¹¤®¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£º£Ç¯¤ÏÂÎ¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¡¢µå¤Î¥¥ì¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡¡ÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤Ï¶ð¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ë¸¶¡¡¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï12µåÃÄ¿ï°ì¤Ç¤¹¤è¡£ÀèÈ¯¤Ï郄¶¶¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢º£°æÃ£Ìé¡¢ÅÏîµÍ¦ÂÀÏ¯¤Î±¦¤¬¤¤¤Æ¡¢º¸¤â¶ùÅÄÃÎ°ìÏº¤Ë¡¢ºòÇ¯¿·¿Í²¦¤ÎÉðÆâ²ÆÚö¤¬¥±¥¬¤«¤éÉüµ¢¤·¡¢¿û°æ¿®Ìé¤â¤³¤³¤Þ¤Ç£´¾¡¤òµó¤²¤ë³èÌö¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2022Ç¯¤Ë10¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿çÐºÂ³¤¿Í¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤¹¤´¤¤ÉÛ¿Ø¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¡¡ÀèÈ¯¿Ø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤â¼ÁÎÌ¤È¤â¤ËËÉÙ¤Ç¤¹¡£
°Ë¸¶¡¡º¸¤Îº´Æ£½ÓÊå¡¢±¦¤Î¹ÃÈåÌî±û¡¢»³ÅÄÍÛæÆ¡¢¿·³°¹ñ¿Í¤Î¥È¥ì¥¤¡¦¥¦¥£¥ó¥²¥ó¥¿¡¼¤¬ÍÞ¤¨¤ÎÊ¿ÎÉ³¤ÇÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡Ö¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°¡×¤Ç¤¹¤Í¡£ÁýÅÄÃ£»ê¡¢¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥¢¥Ö¥ì¥¤¥æ¤é¼ÂÀÓ¤¢¤ë¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤¬ÂàÃÄ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î·üÇ°»ö¹à¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡¡»³ÅÄÅê¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
°Ë¸¶¡¡¶á¹¾¹â¡Ê¼¢²ì¡Ë»þÂå¤Ë¹Ã»Ò±à¤Ç³èÌö¤·¡¢º£Ç¯¤Ç¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤Ç¤¹¡£ºÇÂ®152¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÈÂç¤¤¯¶Ê¤¬¤ë¥«¡¼¥Ö¡¢ÂæÏÑ¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥·¥å¡¼¥È¤ò¶î»È¤·¡¢°ì·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é12»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¡££µ·î17Æü¤Ë¥×¥í½é¾¡Íø¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£¡ÚÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡©¡Û
¨¡¨¡¡¡À¾Éð¤Î¿·»Ø´ø´±¤È¤Ê¤Ã¤¿À¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¤Ï¡¢°Ë¸¶¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿2002Ç¯¤Ë15¾¡¤òµó¤²¤¿¥¨¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¡£À¾¸ý´ÆÆÄ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤¹¤«¡©
°Ë¸¶¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ï¡¢²ÚÔú¤ÊÂÎ¤ÇÃ¸¡¹¤È¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ËÅ°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤À¤ó¤ÏÊªÀÅ¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢Æâ¤ËÈë¤á¤ëÆ®»Ö¤È¤¤¤¦¤«¡¢µ¤»ý¤Á¤Î¶¯¤¤ÃË¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÂçÂ´¤«¤é¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤ÆÄÌ»»182¾¡¤â¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¨¡¨¡¡¡¤µ¤Ã¤Ì¾Á°¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿Âìß·Áª¼ê¡¢¿û°æÅê¼ê¤Ï°éÀ®¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿³°Ìî¼ê¤ÎÄ¹Ã«Àî¿®ºÈÁª¼ê¤â°éÀ®½Ð¿È¤Ç¤¹¡£
°Ë¸¶¡¡À¾¸ý´ÆÆÄ¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Þ¤Ç£³Ç¯´Ö¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥à´ÆÆÄ»þÂå¤Ë°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤ÎÆÃÄ§¤ò¤·¤Ã¤«¤êÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡¡¡À¾Éð¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¹²¬Ã£Ï¯¤µ¤ó¡¢¿¹µÀ¾½¤µ¤ó¡¢°Ë¸¶¤µ¤ó¡¢°ËÅì¶Ð¤µ¤ó¡¢ÅÏÊÕµ×¿®¤µ¤ó¤È¡Ö´ÆÆÄ½¢Ç¤£±Ç¯ÌÜ¤ËÍ¥¾¡¡×¤Î·ÏÉè¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ë¸¶¡¡ºòÇ¯ºÇ²¼°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤êÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂÇÀþ¤¬¹¥Ä´¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÆÀÅÀ¤Ï¥ê¡¼¥°£µ°Ì¤È·è¤·¤ÆÂ¿¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£Åê¼ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼é¤ê¤ÎÌîµå¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÀ¾¸ý´ÆÆÄ¤Ïµ¡Æ°ÎÏ¤òÍí¤á¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ë£±ÅÀ¤ò¤â¤®¼è¤ë¤«¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡¡ºòÇ¯¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡¢µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°Ë¸¶¡¡À¾Éð¤ÏÅê¼ê¿Ø¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºòÇ¯¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢µð¿Í¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¸À¤Ã¤ÆÁª¼êÁØ¤¬¸ü¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢À¾Éð¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÁª¼êÁØ¤¬¸ü¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤ËÂÇÀþ¤Î¤Ê¤«¤ÇÃ¯¤«¤¬¸Î¾ã¤·¤¿»þ¤Ë¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç¤¢¤¿¤ê¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÂÇÀþ¤Î¹¥Ä´¤µ¤ò»ýÂ³¤Ç¤¤ë¤«¤¬¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤À¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤·Í¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ºòÇ¯¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢µð¿Í°Ê¾å¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£
°Ë¸¶½Õ¼ù¡Ê¤¤¤Ï¤é¡¦¤Ï¤ë¤¡Ë¡¿1949Ç¯1·î18Æü¡¢¹Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡£ËÌÀî¹©¹â¡Ê¸½¡¦ÉÜÃæÅì¹â¡Ë¤«¤é¼Ç±º¹©Âç¤ò·Ð¤Æ¡¢71Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤ÇÀ¾Å´¤ËÆþÃÄ¡£76Ç¯µð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢78Ç¯¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ËÉüµ¢¡£80Ç¯¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¡£81Ç¯¤«¤é99Ç¯¤Þ¤ÇÀ¾Éð¤Ç¼éÈ÷ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤òÌ³¤á¡¢²«¶â´ü¤Î¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡£2000Ç¯¤Ëºå¿À¥³¡¼¥Á¡¢01Ç¯¤ËÀ¾Éð¥³¡¼¥Á¤ò·Ð¤Æ¡¢02Ç¯À¾Éð´ÆÆÄ½¢Ç¤¡¢£±Ç¯ÌÜ¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¡£04Ç¯¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹´ÆÆÄ¡¢07Ç¯¤«¤é10Ç¯¤Þ¤Çµð¿Í¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢ 14Ç¯¤ËÀ¾Éð¤Î´ÆÆÄ¤Ë£²ÅÙÌÜ¤Î½¢Ç¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ