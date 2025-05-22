『JO1 THE MOVIE「未完成」-Bon Voyage-』本予告映像公開
■JO1が登壇する完成記念プレミア試写会に抽選で招待される、ムビチケ前売券（オンライン）購入者限定キャンペーンもスタート！
JO1のドキュメンタリー映画第2弾『JO1 THE MOVIE『未完成』-Bon Voyage-』 （7月4日全国公開）の本予告映像が公開された。
この映画は、 JO1が着実に世界へと歩みを進める5年間、そして念願の東京ドーム公演までを追ったドキュメンタリー作品。
本予告では、デビュー5周年を迎えたJO1が、ワールドツアーや東京ドーム公演など、これまで掲げてきた夢をひとつずつ実現していく旅路のなかで、メンバー11人それぞれが胸に抱いていた想いが映し出されている。
また、本作の主題歌に、映画タイトルの由来にもなった楽曲「Bon Voyage」が決定。「Bon Voyage」は、メンバーの川尻蓮、河野純喜、木全翔也が作曲を手がけ、JO1メンバー全員が作詞に参加したファンソングで、4月2日にリリースされた5周年記念ベストアルバム『BE CLASSIC』に収録されている。
ムビチケ前売券（オンライン）購入者限定キャンペーンもスタート。抽選で400人が、JO1が登壇する完成記念プレミア試写会に招待される。
映画情報
『JO1 THE MOVIE「未完成」-Bon Voyage-』
7月4日（金）公開
出演：大平祥生、川尻蓮、川西拓実、木全翔也、金城碧海、河野純喜、佐藤景瑚、白岩瑠姫、鶴房汐恩、豆原一成、與那城奨
監督：稲垣哲朗
配給：TOHO NEXT 吉本興業
(C)2025「JO1 THE MOVIE『未完成』-Bon Voyage-」製作委員会
リリース情報
2025.04.02 ON SALE
ALBUM『BE CLASSIC』
ムビチケ前売券（オンライン）購入者限定キャンペーン詳細の詳細はこちら
https://ticket.moviewalker.jp/campaign/landingpage/202505140001
『JO1 THE MOVIE「未完成」-Bon Voyage-』作品サイト
https://jo1.jp/feature/mikansei_bonvoyage
JO1 OFFICIAL SITE
https://jo1.jp/