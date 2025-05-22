¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¡¡À¯ÉÜ¤Î¥³¥á¹âÆÂÐºö¡¢È÷ÃßÊÆ¤Î¿ï°Õ·ÀÌó¤Ë¡ÖÀ¯ÉÜ¤¬´ë¶È¤â¶â³Û¤â·è¤á¤ë¡Ä¸øÊ¿À¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡×
¡¡¸µ½°±¡µÄ°÷¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¡Ê45¡Ë¤¬22Æü¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦14¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥³¥á¤ò½ä¤ë¼º¸À¤ÇÂà¾ì¤·¤¿¹¾Æ£ÂóÁ°ÇÀ¿åÁê¡Ê½°±¡µÜºê2¶è¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë½¢¤¤¤¿¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¡Ê½°±¡¿ÀÆàÀî11¶è¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¾®Àô»á¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¥³¥áÀ¯ºö¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢²Á³ÊÂÐºö¤ËÍ¥Àè¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤ò»õÀÚ¤ì¤è¤¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£È÷ÃßÊÆÊü½Ð¤Î¼êÂ³¤¤ò¿ï°Õ·ÀÌó¤Ë¸«Ä¾¤¹¤ÈÀë¸À¤¹¤ë°ìÊý¡¢·ÀÌóÀè¤Ï¡ÖÉý¹¤¯Êç¤ê¤¿¤¤¡×¤È¼ê·ø¤¤²óÅú¤·¡¢È÷ÃßÊÆ¤ò¡Ö¼ûÍ×¤¬¤¢¤ì¤ÐÌµÀ©¸Â¤Ë½Ð¤¹¡×¤È¤ÎÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤ÏÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ç¡¢¹â»ß¤Þ¤ê¤¹¤ë¥³¥á²Á³Ê¤ò½ä¤ê¡Ö¡Ê5¥¥íÅö¤¿¤ê¡Ë3000±ßÂæ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£4000±ßÂæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤¬¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡ÖÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç5¡Á11Æü¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥³¥á5¥¥íÅö¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤ÏÁ°½µ¤ËÈæ¤Ù54±ß¹â¤¤4268±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ùÂ¼¤Ï¡¢¡Ö¿ï°Õ·ÀÌó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬¤â¤¦¤¢¤Ê¤¿¤Ë´ë¶È¤ËÇä¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶â³Û¤â·è¤á¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Î¸øÊ¿À¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ·ë¹½¤¤¤í¤ó¤ÊÏÀÅÀ¤¬¤¢¤ë¸½¾õ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£