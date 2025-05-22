・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６１．５７ドル（－０．４６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３３１３．５ドル（＋２８．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３３４６．３セント（＋４８．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５４９．２５セント（＋３．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４６１．００セント（＋６．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０６２．７５セント（＋９．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　２９８．５７（＋０．３９）

出所：MINKABU PRESS