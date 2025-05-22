２１日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６１．５７ドル（－０．４６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３１３．５ドル（＋２８．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３４６．３セント（＋４８．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４９．２５セント（＋３．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４６１．００セント（＋６．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０６２．７５セント（＋９．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９８．５７（＋０．３９）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６１．５７ドル（－０．４６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３１３．５ドル（＋２８．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３４６．３セント（＋４８．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４９．２５セント（＋３．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４６１．００セント（＋６．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０６２．７５セント（＋９．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９８．５７（＋０．３９）
出所：MINKABU PRESS