「あれもやらなきゃ」「これもやらなきゃ」……。企業に向けられる目が厳しくなるにつれ、数値目標や社会的要請への対応に追われ、本質を見失っているケースはありませんか(写真:metamorworks / PIXTA)

「女性管理職比率を高めなくては……」「人的資本情報を開示しなければ……」。企業が迫られる数々の社会的要請。しかし一体、何のために対応しているのか。

リンクアンドモチベーション会長の小笹芳央氏は、「社会的な要請に対応しようとするが、いつの間にかその本質を見失い、手段が目的化してしまっている企業が少なくない」という。

小笹氏の著書『組織と働き方の本質 迫る社会的要請に振り回されない視座』を再編集し、経営やマネジメント、個人の働き方の本質にシリーズで迫っていく。第2回では、さまざまな社会的要請の中でも「女性管理職比率」と「人的資本経営」を取り上げて解説したい。

「女性管理職比率」の罠

女性管理職比率30%というのは、国の男女共同参画基本計画で目標として設定されている数値である。

筆者は、女性が活躍することはもちろん実現すべきことだと思っているが、女性管理職比率の数値目標を決め、その実現を義務化(推奨)することが女性の活躍を推進することになる、という考えには疑問がある。

30%という基準は欧米諸国の実績や国際的な基準を参考にしつつ設定されたものであろう。この目標は「日本も、そこに至らないといけないのではないか」という考えにすぎず、30%という数値に明確な意味、論理的な根拠はないのではないか。

もちろん目標となる数値を設けることで、女性登用が進む側面はあるだろう。だが近年、個人の働き方も、働く意味も、働く目的も多様化している。これは、女性も男性も同じである。

であるならば、個人個人の希望や適性、個性などが活かせる社会になること、男女関係なく、社会全体で適材適所を実現できることが理想ではないだろうか。

そもそも現代は、「女性」でも「男性」でもなく「個性」を重んじる時代である。少し理屈っぽくなるが、3つのレイヤーで説明したい。



(画像:『組織と働き方の本質 迫る社会的要請に振り回されない視座』)

第1のレイヤーは、「男性/女性」という「生物学的レイヤー」だ。このレイヤーには本人の意思は反映されない。生まれながらに定まった生物としての特性である。

第2のレイヤーは、「男性/女性/LGBTQ+」などの「性の自己認知のレイヤー」だ。第1回で触れた「One for All, All for One」の「One」(=個人)の視点からのレイヤーである。このレイヤーは、個人の指向性や感性を示している。

第3のレイヤーは、「社会的レイヤー」だ。「One for All, All for One」の「All」(=社会)の視点であり、このレイヤーは、男性/女性/LGBTQ+は関係なく、個々人の「個性」が輝くことで社会全体の活力向上や発展を目指すことがテーマである。

ところが、おかしなことに女性管理職比率目標は、第3の社会的レイヤーに、第1の生物学的レイヤーでの性別を持ち込んでしまっている。ここに、論理矛盾が存在するのだ。

このように、3つのレイヤーの関係を見ても、女性管理職比率について、各企業に一律に数値目標を課すことには違和感しかない。今こそ、1人ひとりが自分の「個性」をいかんなく発揮できる社会にするために、どんな施策が考えられるのかを議論するべきなのではないだろうか。

「人的資本経営」の真相

「人的資本経営」も近年、社会的な関心が高まり、企業にとっては対応が迫られているテーマである。

投資家からの要望に応える形で、2023年3月期から、有価証券報告書を発行する企業約4000社に人的資本に関する情報の開示が義務化された。これにより多くの企業が新たな情報収集や開示体制の構築を進めているが、実務上の負担や社内調整の必要性が生じている、との声もある。

たとえば、情報開示を担当するIR部門が人事部門に、ある数値の測定を依頼する。人事部門としては、これまでにない作業が発生し、「何のために開示するんだ。その数値を開示して意味があるのか」と不満が募る。

その結果、対応はどうしても後ろ向きのものになる。このような状況で開示される人的資本情報にどれだけの価値があるのだろうか。企業の価値向上にも繋がらなければ、それを見る投資家が投資判断を下す価値のある情報にもなっていないのではないだろうか。

投資家が人的資本情報の開示を求めるようになったのは、人的資本開示を進めることで、人的資本の価値、ひいては企業の価値を高める経営をしてもらいたいという真の狙いがあったからだ。だとするならば、経営戦略と人事戦略の連動こそが重要になる。

こうした企業価値の向上、経営戦略と人事戦略の連動などが意識されることなく、オリジナルの指標や施策を考えて発表したとしても、投資家からは「だから、何?」と思われるだけだ。

では、本来の目的である人的資本の価値向上、企業の価値向上という目的を踏まえた指標や施策は、どのように考えればよいのだろうか。

人的資本の指標はたくさんあるが、それらは横並びではない。筆者が最も重要だと考える指標が「エンゲージメント」である。エンゲージメントとは、企業と社員の相互理解、相思相愛度合いのことだ。「One for All, All for One」の実現のためにも、エンゲージメントの向上が欠かせない。

エンゲージメントが最も重要な指標だと考えるのは、業績や労働生産性と正の相関関係にあるからだ。エンゲージメントが高い企業は、業績や労働生産性も高い。たとえば、経営幹部を育成するために研修などを行ったとしても、エンゲージメントが低いと、せっかく育成した幹部社員が離職する可能性がある。

MBAを取得させるためにアメリカの大学に留学させた社員が、帰国後しばらくしたら他社に転職してしまったという話は大手の銀行や商社でよく聞くが、その原因はエンゲージメントの低さにある。

要するに、エンゲージメントが低いと、いくら人的資本の価値を高めるための投資を行っても、リターンが得られないということだ。逆に、エンゲージメントが高ければ、離職する可能性も低いので、投資対効果が得られる可能性は高くなる。

柔軟な「関係解消」がエンゲージメントを高める

人的資本経営の本質を見極めるために、あえて「関係解消」についても触れておきたい。

先に記しておくが、筆者は人を簡単に解雇できる世の中にしたいとは微塵も思っていない。日本の解雇規制が厳しすぎるがゆえに、屋上屋を架さなければならない実態に警鐘を鳴らしたいと考えているだけだ。

経済合理性を重んじる企業経営においては、「新たな価値を生み出す資本を磨き、価値を生まない資本は入れ替える」というのが基本姿勢となる。

だが日本の法律の下では、それを柔軟に行うことができない。結果として、成熟産業から成長産業への人の移動が起こらず、成熟産業に人材が滞留してしまっているのが現状である。

人的資本経営の目的は、人材の個性や能力の最大限の発揮によって企業価値を高めることにある。

それならば、自社では価値を生みにくい(他社に移れば個性や能力を発揮できる)人的資本を柔軟に(会社と個人がお互いに納得感を持って)入れ替えることができるよう、解雇法制をいまよりは緩和する議論が始まることを期待している。

おわりに

さまざまな社会的要請の中でも「女性管理職比率」「人的資本経営」という2つを取り上げて、その向き合い方を論じてきた。会社で働く人はみな、ルールに振り回されるのではなく、こうした社会的要請の本質を見抜いてうまく活用していく必要がある。

次回は、「ワークライフバランス」「副業・兼業」という個人の働き方に関するバズワードの本質を紐解いていく。





(小笹 芳央 : リンクアンドモチベーション代表取締役会長、経営コンサルタント)