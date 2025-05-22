【日本】

機械受注（3月）08:50

予想 -1.6% 前回 4.3%（前月比)

予想 -2.2% 前回 1.5%（前年比)



【英国】

公共部門ネット負債（4月）15:00

予想 175.0億ポンド 前回 164.0億ポンド（公共部門ネット負債)



製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（5月）17:30

予想 45.5 前回 45.4（製造業PMI（購買担当者指数）)



サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（5月）17:30

予想 49.2 前回 49.0（サービス業PMI（購買担当者指数）)



【ユーロ圏】

ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（5月）16:30

予想 49.1 前回 48.4（製造業PMI（購買担当者指数）)



ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（5月）16:30

予想 49.5 前回 49.0（非製造業PMI（購買担当者指数）)



ドイツIfo景況感指数（5月）17:00

予想 87.5 前回 86.9（Ifo景況感指数)



ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（5月）17:00

予想 49.4 前回 49.0（ユーロ圏製造業PMI)



ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（5月）17:00

予想 50.6 前回 50.1（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)



【カナダ】

鉱工業製品価格（4月）21:30

予想 -0.4% 前回 0.5%（鉱工業製品価格・前月比)

予想 -2.2% 前回 -1.0%（原材料価格指数・前月比)



【米国】

新規失業保険申請件数（05/11 - 05/17）21:30

予想 23.1万件 前回 22.9万件（新規失業保険申請件数)

新規失業保険申請件数（05/04 - 05/10）

予想 188.3万件 前回 188.1万件（継続受給者数)



PMI（購買担当者景気指数・速報値）（5月）22:45

予想 49.9 前回 50.2（製造業PMI・速報値)

予想 50.9 前回 50.8（非製造業PMI・速報値)

予想 50.2 前回 50.6（コンポジットPMI・速報値)



中古住宅販売件数（4月）23:00

予想 411.0万件 前回 402.0万件（中古住宅販売件数)

予想 2.1% 前回 -5.9%（中古住宅販売件数・前月比)



※予定は変更することがあります

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