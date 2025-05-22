【日本】
機械受注（3月）08:50
予想　-1.6%　前回　4.3%（前月比)
予想　-2.2%　前回　1.5%（前年比)

【英国】
公共部門ネット負債（4月）15:00
予想　175.0億ポンド　前回　164.0億ポンド（公共部門ネット負債)

製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（5月）17:30
予想　45.5　前回　45.4（製造業PMI（購買担当者指数）)

サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（5月）17:30
予想　49.2　前回　49.0（サービス業PMI（購買担当者指数）)

【ユーロ圏】
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（5月）16:30
予想　49.1　前回　48.4（製造業PMI（購買担当者指数）)

ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（5月）16:30　
予想　49.5　前回　49.0（非製造業PMI（購買担当者指数）)

ドイツIfo景況感指数（5月）17:00
予想　87.5　前回　86.9（Ifo景況感指数)

ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（5月）17:00
予想　49.4　前回　49.0（ユーロ圏製造業PMI)

ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（5月）17:00
予想　50.6　前回　50.1（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)

【カナダ】
鉱工業製品価格（4月）21:30
予想　-0.4%　前回　0.5%（鉱工業製品価格・前月比)
予想　-2.2%　前回　-1.0%（原材料価格指数・前月比)

【米国】
新規失業保険申請件数（05/11 - 05/17）21:30
予想　23.1万件　前回　22.9万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（05/04 - 05/10）　
予想　188.3万件　前回　188.1万件（継続受給者数)

PMI（購買担当者景気指数・速報値）（5月）22:45
予想　49.9　前回　50.2（製造業PMI・速報値)　
予想　50.9　前回　50.8（非製造業PMI・速報値)
予想　50.2　前回　50.6（コンポジットPMI・速報値)

中古住宅販売件数（4月）23:00　
予想　411.0万件　前回　402.0万件（中古住宅販売件数)　
予想　2.1%　前回　-5.9%（中古住宅販売件数・前月比)

※予定は変更することがあります