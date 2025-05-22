本日の予定【発言・イベント】
10:30 野口日銀審議委員、金融経済懇談会で挨拶
11:00 ウィリスNZ財務相、予算案発表
11:15 自工業会会長、記者会見
14:30 野口日銀審議委員、金融経済懇談会で会見
16:00 ホルツマン・オーストリア中銀総裁、オーストリア中銀主催イベント開会挨拶
17:20 ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、金融市場会議「未知の領域：貿易戦争下におけるマクロ経済」講演
17:30 ハウザー豪中銀副総裁、中国経済について講演
19:50 ブリーデン英中銀副総裁、イベント「気候変動による金融リスクの高まり」講演
20:00 ディングラ英中銀委員、貿易に関する会議出席
20:30 ECB議事録（4月17日開催分）
21:00 バーキン・リッチモンド連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
21:30 ピル英中銀チーフエコノミスト、オーストリア中銀主催イベント出席
22:30 ナーゲル独連銀総裁、クリングバイル独副首相兼財務相、G7で記者会見
23日0:00 エルダーソンECB理事、イベント出席
デギンドスECB副総裁、エスクリバ・スペイン中銀総裁、イベント出席
2:00 米10年インフレ連動債（TIPS）入札（180億ドル）
3:00 ウィリアムズNY連銀総裁、NY連銀主催イベント講演（質疑応答あり）
3:30 マックレム加中銀総裁、シャンパーニュ加財務相、G7で記者会見
月例経済報告（5月）
FRB年次金融市場会議（フロリダ、～22日）
G7財務相中銀総裁会議（カナダ、～23日）
※予定は変更することがあります
11:00 ウィリスNZ財務相、予算案発表
11:15 自工業会会長、記者会見
14:30 野口日銀審議委員、金融経済懇談会で会見
16:00 ホルツマン・オーストリア中銀総裁、オーストリア中銀主催イベント開会挨拶
17:20 ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、金融市場会議「未知の領域：貿易戦争下におけるマクロ経済」講演
17:30 ハウザー豪中銀副総裁、中国経済について講演
19:50 ブリーデン英中銀副総裁、イベント「気候変動による金融リスクの高まり」講演
20:00 ディングラ英中銀委員、貿易に関する会議出席
20:30 ECB議事録（4月17日開催分）
21:00 バーキン・リッチモンド連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
21:30 ピル英中銀チーフエコノミスト、オーストリア中銀主催イベント出席
22:30 ナーゲル独連銀総裁、クリングバイル独副首相兼財務相、G7で記者会見
23日0:00 エルダーソンECB理事、イベント出席
デギンドスECB副総裁、エスクリバ・スペイン中銀総裁、イベント出席
2:00 米10年インフレ連動債（TIPS）入札（180億ドル）
3:00 ウィリアムズNY連銀総裁、NY連銀主催イベント講演（質疑応答あり）
3:30 マックレム加中銀総裁、シャンパーニュ加財務相、G7で記者会見
月例経済報告（5月）
FRB年次金融市場会議（フロリダ、～22日）
G7財務相中銀総裁会議（カナダ、～23日）
※予定は変更することがあります