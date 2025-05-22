iPhone 16がシリーズ別で強い！ スマホ人気ランキングTOP10 2025/5/22
「BCNランキング」2025年5月12日〜18日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 16（アップル）
2位 iPhone 16e（アップル）
3位 iPhone 15（アップル）
4位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
5位 Pixel 9a（Google）
6位 AQUOS sense9（シャープ）
7位 arrows We2（FCNT）
8位 Pixel 8a（Google）
9位 iPhone 16 Pro（アップル）
10位 AQUOS wish4（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 16（アップル）
2位 iPhone 16e（アップル）
3位 iPhone 15（アップル）
4位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
5位 Pixel 9a（Google）
6位 AQUOS sense9（シャープ）
7位 arrows We2（FCNT）
8位 Pixel 8a（Google）
9位 iPhone 16 Pro（アップル）
10位 AQUOS wish4（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。