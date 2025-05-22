　22日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比420円安の3万6840円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40401.35円　　ボリンジャーバンド3σ
39028.77円　　ボリンジャーバンド2σ
37810.00円　　一目均衡表・転換線
37799.35円　　200日移動平均
37656.18円　　ボリンジャーバンド1σ
37358.00円　　5日移動平均
37298.98円　　21日日経平均株価現物終値
36875.47円　　75日移動平均
36840.00円　　22日夜間取引終値
36283.60円　　25日移動平均
35745.00円　　一目均衡表・基準線
35235.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
34911.02円　　ボリンジャーバンド-1σ
33945.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
33538.43円　　ボリンジャーバンド2σ
32165.85円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース