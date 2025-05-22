日経225先物テクニカルポイント（22日夜間取引終了時点）
22日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比420円安の3万6840円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40401.35円 ボリンジャーバンド3σ
39028.77円 ボリンジャーバンド2σ
37810.00円 一目均衡表・転換線
37799.35円 200日移動平均
37656.18円 ボリンジャーバンド1σ
37358.00円 5日移動平均
37298.98円 21日日経平均株価現物終値
36875.47円 75日移動平均
36840.00円 22日夜間取引終値
36283.60円 25日移動平均
35745.00円 一目均衡表・基準線
35235.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
34911.02円 ボリンジャーバンド-1σ
33945.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
33538.43円 ボリンジャーバンド2σ
32165.85円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40401.35円 ボリンジャーバンド3σ
39028.77円 ボリンジャーバンド2σ
37810.00円 一目均衡表・転換線
37799.35円 200日移動平均
37656.18円 ボリンジャーバンド1σ
37358.00円 5日移動平均
37298.98円 21日日経平均株価現物終値
36875.47円 75日移動平均
36840.00円 22日夜間取引終値
36283.60円 25日移動平均
35745.00円 一目均衡表・基準線
35235.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
34911.02円 ボリンジャーバンド-1σ
33945.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
33538.43円 ボリンジャーバンド2σ
32165.85円 ボリンジャーバンド3σ
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