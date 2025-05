「物流大崩壊」の厳しい現実…トラックドライバー「低賃金・長時間労働」が問うもの

この世界には「移動できる人」と「移動できない人」がいる。日本人は移動しなくなったのか? なぜ「移動格差」が生まれているのか?

注目の新刊『移動と階級』著者で国際大学グローバル・コミュニケーション・センター研究員・講師の伊藤将人氏が『移動と階級』に関連するテーマ・論点を掘り下げていく。

「総運輸化する社会」で起こる物流危機

「Amazonや楽天があるので、心配なく地方に移住できました」

「いつでもどこでも必要なものが届くので、多拠点生活ができています」

これは、筆者が地方移住や複数の地域を行き来しながら暮らす人びとへのインタビュー調査の中で、よく耳にする声である。地方移住や二拠点・多拠点生活と聞くと、「買い物が不便では?」と思うかもしれない。

だが、いまやどこにいても数日で欲しいものが届く時代である。ジャスト・イン・タイム(必要なものを、必要な時に、必要な量を生産することで、在庫を徹底的に減らして効率化すること)による高度な物流システムが、人びとの「自由な移動」や「動かずとも暮らせる」環境を支えているのだ。

しかし近年、こうした暮らしを支える物流システムが危機に直面している。昨年は、トラックドライバーの労働規制でモノが運べなくなる「2024年問題」が話題になった。

「でも、普通に届いていたけど?」という人も多いかもしれないがが、それは業界努力と、ドライバーによる長時間労働や低賃金で支え続けてきた結果にすぎない。業界団体が公表した事業者アンケートによれば、去年から始まった労働規制に関して「守れていない基準がある」と答えた事業者は約3割にのぼる(1)。

家のソファで、「即日配送にしたのに、なぜ届くのが遅いのか!」とイライラしている人の影で、雨の日も雪の日も移動し続けることで暮らしを支えている人がいる。

しかし、暮らしを支える物流インフラを担う“移動し続けなければならない人びと”は、厳しい低賃金・長時間労働を強いられている。こうした立場の非対称性は、移動をめぐる格差・不平等の一つの現れだといえるだろう。

規制緩和で変貌したトラック業界

だが、物流業界が昔からこのような状況だったわけでない。かつては、多くの若者がトラックドライバーに憧れていた時代もあった。

1970年代後半に人気を博した映画『トラック野郎』はその象徴であり、作中に登場するデコトラ(装飾トラック)が世間で流行し、大型・長距離トラック運転手が花形職業となった。バブル全盛期の1980年代後半には、「年収が1000万円を超えるトラックドライバーも少なくなかった(2)」という証言すらある、稼げて、かっこいい仕事だったのだ。

ではなぜ、物流が置かれた状況はここまで悪化したのか。背景には、大きく2つの制度的、産業構造的な要因がある。

ひとつは1990年の規制緩和である。物流関連二法により新規参入要件が緩和され、運賃も事実上の自由化となり、事業者間の競争が激化した。バブルが崩壊し不況の時代へと突入したことも相まって、運賃の値下げ競争が生じ待遇は急速に悪化していった。

その影響は、労災補償の統計にも顕著に表れている。脳・心臓疾患の労災補償状況(2018年度〜2022年度)は、厳しい実態を顕著に示している。労働問題に詳しい川村雅則の分析によれば、道路貨物運送業の就業者は全産業の約3%にすぎないが、脳・心臓疾患の労災申請件数では16.0%、支給決定件数では30.1%を占めており、支給決定率も全産業と比べて非常に高いという(3)。

追い打ちをかけたAmazonの参入

規制緩和や不況によって厳しい状況に陥ったところに、追い打ちをかけた震源は、間違いなくAmazonの参入である(4)。

「宅配便クライシス」「物流大崩壊」と呼ばれる今日の状況は、Amazonに象徴されるネット通販の利用が拡大したことで、宅配便の出荷量が急増したことを背景とする。人手不足の中で、宅配便の輸送がキャパオーバーとなり、長時間・低賃金・深夜労働が拡大、非正規雇用を増やしても、なかなか状況が改善しないのである。

Amazonに代表されるネット通販の普及は、便利さと引き換えに、さまざまな問題を引き起こしている。その一つが地元事業者の淘汰とさらなる車依存社会化である。地理学者である野尻亘によれば、ネット通販は、大都市圏以上に小売店舗にアクセスの悪い農村地方で普及する(5)。

そこでは、消費者がネット通販に購買を依存することによって、人口気象地域の小売業者が淘汰される。そのため、かえって消費者の自動車利用の長距離購買行動が誘発されるとともに、宅配貨物量が増加する。つまり、ネット通販は、エコロジーであるというよりは、一層自動車に依存したモビリティを確立してしまうのである(6,7)。

「運ぶ者」と「受け取る者」の非対称性を変えるために

本稿がみてきたような、運賃交渉力が運送業者から奪われ、過剰なまでのジャスト・イン・タイム輸送や無償労働に応じざるを得ない状況、あるいは、法に違反してでも仕事を獲得しようとする運送業者が発生している今日の状況は、政策的に作られてきたといえる側面がある(8)。

筆者の新著『移動と階級』で何度も強調しているように、移動をめぐる格差や不平等をはじめとする諸問題は、個人的な問題ではなく、社会的で政治的な問題なのである。

また、こうした移動をめぐる構造的な問題に対しては、誰もが直接的・間接的に責任を負っている。時間通りの配達を求めながら、予定の時間に受け取れなかった経験はないだろうか。まとめての配送でも間に合うのに、あえて「できる限り早い個別配送」を選択していないだろうか。

「総運輸化する社会(9)」における、「運ぶ者」と「受け取る者」の移動をめぐる非対称な関係を変えていくには、一人ひとりの意識と行動の変革と制度的、構造的な改革が求められている。

