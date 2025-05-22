ºÇ¹â»ëÄ°Î¨62.9¡óÄ«¥É¥éµÏ¿¤Î¡Ø¤ª¤·¤ó¡ÙÀô¥Ô¥ó»Ò¤¬¸ì¤ë¡ÖÌ¿¤¬¤±¤Î»£±Æ¡×
NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Î¡ÖÅÁÀâ¡×
ºÇ¶á³¹¤òÊâ¤±¤Ð¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ò¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£¤½¤ì¤Ïº£¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¡¢NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ê°Ê²¼¡¦Ä«¥É¥é¡Ë¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤¬ÊüÁ÷Ãæ¤À¤«¤é¤À¡£Ä«¥É¥é¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÏÂç¤¤¯¡¢2024Ç¯¤â¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤¬¡Ö¤È¤é¤Ä¤Ð¸½¾Ý¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤Ç¤â¡¢·²¤òÈ´¤¤¤Æ¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ï¡Ø¤ª¤·¤ó¡Ù¡Ê1983-1984Ç¯¡Ë¤À¡£1Ç¯´Ö¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨52.6¡ó¡¢ºÇ¹â»ëÄ°Î¨62.9¡ó¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤ÊµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀ¤³¦60¥«¹ñ¤Ç·«¤êÊÖ¤·ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¹ñ¤äÊ¸²½¤òÄ¶¤¨¡¢±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿¡£
·ÝÇ½¿Í¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¯¡¢¥Þ¥Ä¥³¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ó¤Û¤«¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö¤ª¤·¤ó¹¥¤¡×¤ò¸ø¸À¡£SNS¤Ç¤Ï1Ç¯Ê¬¤Î¥É¥é¥Þ¤ò°ìµ¤¤Ë´Õ¾Þ¤¹¤ë¡Ö¡ô¤ª¤·¤ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤¬Äê´üÅª¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£
ÊüÁ÷¤«¤é42Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿º£¤â¤Ê¤ªÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤Î¿´¤òÄÏ¤à¡Ø¤ª¤·¤ó¡Ù¡£ºîÃæ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¤·¤ó¤ÎÊì¡¦¤Õ¤¸¤À¡£ÉÏ¤·¤µ¤ÎÃæ¡¢Ì¼¤Ë°¦¤òÃí¤°»Ñ¤Ë¶»¤òÄÏ¤Þ¤ì¤ë¡£±é¤¸¤¿¤Î¤ÏÇÐÍ¥¡¦Àô¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¡¢77ºÐ¡£¤Õ¤¸¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï36ºÐ¡Á37ºÐ¤Î¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î6Ç¯¸å¡¢¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤ª¤·¤ó¡Ù¤ÎµÓËÜ²È¤Î¶¶ÅÄ¼÷²ì»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡ØÅÏ¤ëÀ¤´Ö¤Ïµ´¤Ð¤«¤ê¡Ù¤Ç¼ç±é¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤¯¤È¡¢¹ñÌ±Åª¥É¥é¥Þ¤ËÂ³¤±¤Æ½Ð±é¤·¡¢½çÉ÷ËþÈÁ¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·Ãø½ñ¡Ø½ª³è¤ä¡¼¤á¤¿¡¡¸µÁÄ¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤Î½÷²¦¤Î¡Ö¥Ô¥ó¥Á¤òÊ¡¤ËÅ¾¤¸¤ë¡×»×¹ÍË¡¡Ù¤Ë¤Ï18ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¤Þ¤Ã¤¿¤¯Çä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤ª¤·¤ó¤ÎÁ°¤Î²¼ÀÑ¤ß¤«¤é¡¢¡Ö¤ª¤·¤ó¸å¡×¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ô¥ó¥Á¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö¤ª¤·¤ó¡×¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖÌ¿¤¬¤±¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¤¬¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡£
¡Êµ»öÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤·¤ó¡×¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Õ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¬¤ª·ù¤ÊÊý¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¼¤Ã¤¿¤¤¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×
Ä«¥É¥é¡Ø¤ª¤·¤ó¡Ù¤Ï¡¢ÌÀ¼£34Ç¯¤ËÉÏÇÀ¤Î²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ª¤·¤ó¡Ê¾¯½÷´ü¡§¾®ÎÓ°½»Ò¤µ¤ó À®Ç¯´ü¡§ÅÄÃæÍµ»Ò¤µ¤ó¡¡ÃæÇ¯´ü¤ÈÏ·Ç¯´ü¡§²µ±©¿®»Ò¤µ¤ó¡Ë¤¬¡¢¶ì¤·¤¤Êô¸ø¤«¤é¶ìÏ«¤ò½Å¤Í¡¢·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤¹¤ë°ìÂå´ü¤À¡£µÓËÜ¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø½÷ÂÀ¹Þµ¡Ù¤ò½ñ¤½ª¤¨¤¿¶¶ÅÄ¼÷²ì»Ò¤µ¤ó¡£¶¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ï1925Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£2021Ç¯4·î¤ËÅ·¹ñ¤ËÎ¹Î©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¤¬¡Ö¶¶ÅÄ¥Þ¥Þ¡×¤È¸Æ¤ÖÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¤ª¤·¤ó¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¡¢¿ô¤¨Ç¯7ºÐ¡¢ËþÇ¯Îð5ºÐ¤Ç¡Ö¸ý¤Ù¤é¤·¡×¤Î¤¿¤á¤ËÊô¸ø¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
¤½¤ì¤«¤é¤â¶ìÆñ¤ÎÏ¢Â³¡£¸ÛÍÑ¼ç¤ä¸È¤Ë¤¤¤¸¤á¤é¤ìÂ³¤±¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÇÂ©»Ò¤¬Àï»à¤·¡¢É×¤Ï¼«»¦¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤ª¤·¤ó¤ÏµÕ¶¤Ë¤á¤²¤º¡¢ÎÏ¶¯¤¯¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯»îÎý¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÊüÁ÷Åö»þ¡¢¥Ð¥Ö¥ë·ÐºÑ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤í¤Ç¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤¬Éâ¤Â¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶¶ÅÄ¥Þ¥Þ¤Ï¤½¤ì¤Ë´íµ¡´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤è¤¯¡¢¡ÈË¤«¤µ¤È°ú¤¤«¤¨¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
¶¶ÅÄ¥Þ¥Þ¤â¡¢ÀïÁè¤äº¹ÊÌ¤Ê¤É¶ìÆñ¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¡¢¶ì¤·¤¯Èá¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿ÆüËÜ¤Î½÷À¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¤¢¤Î¡¢¸·¤·¤¯À¸¡¹¤·¤¤¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤ò½ñ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡Ø¤ª¤·¤ó¡Ù¤Î¹½ÁÛ¤ò½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢1981Ç¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤ó¤ÊÂÀ¹Þµ¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¡1981Ç¯¡Ë¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¡£¶¶ÅÄ¥Þ¥Þ¤Ï¡¢¡È¤³¤ì¤«¤é»ä¤Ï»Ò»¦¤·¤ÎÏÃ¤ò½ñ¤¯¡£¤¢¤ó¤¿¤ËÊì¿Æ¤ò±é¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿À¾ÅÄ¡ÊÀ¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¡Ë¤â¡È¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤Ìò¤À¡£ÀäÂÐ¤Ë¼õ¤±¤í¡É¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö»Ò»¦¤·¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¶Ë´¨¤ÎÀî¤Ç¡Ä
¤ª¤·¤ó¤ÎÊì¡¦¤Õ¤¸¤Ï¡¢¶Ë´¨¤ÎÀî¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¡¢»Ò¶¡¤òÂÄÂÛ¤µ¤»¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Àï¸å¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶¶ÅÄ¥Þ¥Þ¤¬¡ÈÀî¤ËÆþ¤ë¡É¤È¸À¤¦¤«¤é¡¢²Æ¤À¤È»×¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤é¿¿Åß¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤À¤«¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ï¤è¡£
À¾ÅÄ¤â¡È¤ªÁ°¡¢¼õ¤±¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡£¤¸¤ã¤¢¤ä¤ì¤è¡£¸·¤·¤¯¤Æ¤â¿á¤ÂØ¤¨¡ÊÂåÌò¡Ë¤»¤º¡¢Àî¤ËÆþ¤ì¡£½÷Í¥º²¤ò¸«¤»¤í¡É¤È¸À¤¦¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¡È¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤è¡É¤È»×¤¦¤Î¤¬¡¢Àô¥Ô¥ó»Ò¤è¡£¤½¤ì¤¬7ºÐ¤Î¤ª¤·¤ó¡Ê¾®ÎÓ°½»Ò¡Ë¤ËÊô¸ø¤ò·è¿´¤µ¤»¤ë¡¢¡È»Ò»¦¤·¡É¤Î¥·¡¼¥ó¡×
¤ª¤·¤ó¤Ï³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²È¤Ë¤½¤ÎÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¯Êô¸ø¤Ë½Ð¤í¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤¢¤¤é¤á¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Êì¡¦¤Õ¤¸¤¬Åà¤Æ¤Ä¤¯Àî¤ËÆþ¤ê¡¢ÂÄÂÛ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÌÜ·â¤·¡¢¡Ö¤ª¤ì¡¢Êô¸ø¤µ¹Ô¤°¡×¤È·è°Õ¤¹¤ë¡£
¡Ö»£±Æ¤Ï2·î¤Î»³·Á¸©¤ÎºÇ¾åÀî¡¢Àã¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤²¹¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹1¡î¡¢Àî¤ÏÅà¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¥¦¥¨¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ä¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Û¤Ü°áÁõ¤Î¤Þ¤Þ¡¢Àî¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
´¨¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÎä¤¿¤µ¤ËÄË¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»£±Æ¤Ï´¨¤µ¤ÈÄË¤ß¤È¤ÎÀï¤¤¡£6»þ´Ö¡¢Ì¿¤¬¤±¤Ç±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Àî¤ÎÎ®¤ì¤¬Â®¤¯¤Æ¡¢µ¤¤òÈ´¤¯¤ÈÎ®¤µ¤ì¤ë¡£´é¤âÂÎ¤â¿¿¤ÃÀÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤Û¤É¤¤Ä¤¤»£±Æ¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¿ÍÀ¸50Ç¯¤Ç¤âºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Ç¤¹¡£
¤ª¤·¤ó¤¬Êô¸ø¤Ë½Ð¤ë¤¤¤«¤À¤Î¥·¡¼¥ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯´¨¤¤¡£»³·ÁÊÛ¤òÂÎ¤ËÃ¡¤¹þ¤à¤Î¤âÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤ª¤·¤óÌò¤Î°½»Ò¤È2¿Í¡¢Åà¤Æ¤Ä¤¯»³¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¡×
¤½¤ì¤Ï¿Æ»Ò°Ê¾å¤ÎÏ¢ÂÓ´¶¤È°¦¤òÀ¸¤à¡£¶Ë¸Â¾õÂÖ¤ÎÃæ¤Ç¤Î±éµ»¤Î°úÎÏ¤ÈÀâÆÀÎÏ¤Ï¶¯¤¯¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò»þÂå¤òÄ¶¤¨¤¿¶Ë´¨¤Î»³·Á¤Ø¤È°ú¤¹þ¤à¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹ñ¶¤ä»þÂå¤ò±Û¤¨¡¢¿Í¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤à¤Î¤À¡£¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö»îÎý¤ÏÀøºßÅª¤Ê¡È²¿¤«¡É¤òÌÜ³Ð¤á¤µ¤»¤ë¡×¤È¸À¤¦¡£
¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¤Ï10Ç¯´Ö¤Î²¼ÀÑ¤ß»þÂå¡¢¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¼þ¤ê¤Ç¶ìÏ«¤ò¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¸«Ê¹¤¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢²ÈÂ²¤Î¹¬¤»¤Î¤¿¤á¤Ë¤É¤ó¤Êµ¾À·¤âÊ§¤¦Ìµ½þ¤Î°¦¤ò¤â¤ÄÊì¡¦¤Õ¤¸¤ËÅê±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡þ¡Ø¤ª¤·¤ó¡Ù¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¤Ï»³·Á¤Ç¤Î¥í¥±¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î½÷À¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢»×¤ï¤ºÎÞ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤¬¶ìÏ«¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Â¾¿Í¤Î¶ìÏ«¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¤Õ¤¸¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤½¤Î½÷À¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¸åÊÔ¡ÖÀô¥Ô¥ó»Ò¤¬¡Ö¤ª¤·¤ó¡×¥í¥±¤Ë¤Ç¤¿»³·Á¤Ç¡Ö»×¤ï¤ºÎÞ¤¬¤Ç¤¿¡×¤³¤È¡×¤Ë¤Æ¾Ü¤·¤¯¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡£
¡Ú¸åÊÔ¡ÛÀô¥Ô¥ó»Ò¤¬¡Ö¤ª¤·¤ó¡×¥í¥±¤Ë¤Ç¤¿»³·Á¤Ç¡Ö»×¤ï¤ºÎÞ¤¬¤Ç¤¿¡×¤³¤È
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ë¡Í×,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
ÃÖ¾²¹©»ö,
ÇÛÀþ,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¹©¾ì,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
Ï·¸å,
½»Âð,
²£ÉÍ