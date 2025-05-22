【球宴中間発表】日本ハム勢がパ・リーグ5部門でトップ 新人は楽天・宗山塁1位 西武・渡部聖弥が3位でランクイン
日本野球機構(NPB)は21日、7月23日、24日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第1回中間発表を行いました。
パ・リーグではここまで4勝1敗、防御率はトップの0.59をマークしている西武の今井達也投手が2位のオリックス・宮城大弥投手を約1万3000票離し先発投手部門でトップとなっています。
日本ハム勢が抑え投手(田中正義投手)、一塁手(野村佑希選手)、三塁手(清宮幸太郎選手)、外野手(万波中正選手)、DH(レイエス選手)の5部門でトップ。
新人選手は楽天の宗山塁選手が遊撃手部門で1位、西武の渡部聖弥選手が外野手部門で3位となっています。
▽以下、各部門の上位選手(5月21日時点)
【先発投手】
1位 今井達也(西武)29,060票
2位 宮城大弥(オリックス)16,368票
3位 伊藤大海(日本ハム)14,761票
【中継投手】
1位 松本裕樹(ソフトバンク)21,392票
2位 甲斐野央(西武)21,071票
3位 古田島成龍(オリックス)15,649票
【抑え投手】
1位 田中正義(日本ハム)35,037票
2位 平良海馬(西武)31,103票
3位 A.マチャド(オリックス)20,194票
【捕手】
1位 若月健矢(オリックス)39,339票
2位 田宮裕涼(日本ハム)27,074票
3位 佐藤都志也(ロッテ)8,273票
【一塁手】
1位 野村佑希(日本ハム)32,947票
2位 頓宮裕真(オリックス)25,381票
3位 N.ソト(ロッテ)14,884票
【二塁手】
1位 太田椋(オリックス)59,456票
2位 滝澤夏央(西武)11,834票
3位 牧原大成(ソフトバンク)11,338票
【三塁手】
1位 清宮幸太郎(日本ハム)38,537票
2位 村林一輝(楽天)18,263票
3位 廣岡大志(オリックス)16,484票
【遊撃手】
1位 宗山塁(楽天)39,323票
2位 紅林弘太郎(オリックス)31,453票
3位 水野達稀(日本ハム)14,540票
【外野手】
1位 万波中正(日本ハム)54,921票
2位 西川龍馬(オリックス)36,637票
3位 渡部聖弥(西武)35,214票
1位 F.レイエス(日本ハム)50,795票
2位 森友哉(オリックス)21,160票
3位 G.ポランコ(ロッテ)9,566票