神戸の新アリーナで開催予定だった『クラシコ・レジェンズ』、直前で延期に…「複数の観点から総合的に検討した結果」

『EL CLÁSICO LEGENDS THE REMATCH 5 vs 5』は21日、 FCバルセロナ・レジェンズ、レアル・マドリー・レジェンズ、NSN(Never Say Never)の協議のもと、開催を延期することが決定したと発表した。

アンドレス・イニエスタを筆頭に、バルサとマドリーの多くのレジェンドが参加することで話題となっていた『クラシコ・レジェンズ』。昨年に続く日本での対戦を、今週末の24日(土)と25日(日)に控えていた。

今回の判断は、現在のイベント構成(5対5フォーマットおよび屋内会場)では、多くのレジェンド選手の参加が制限されてしまうこと、また予想される観客需要に対し、十分な座席数や体験価値の提供が難しいという複数の観点から、総合的に検討した結果によるものだそう。

延期後のイベントでは、ロナウジーニョ、イニエスタ、ロマーリオ、マルセロ、ペペ、クロード・マケレレといったより多くのレジェンド選手らの参加を予定しており、サッカーファン、両クラブのファンにとって特別な機会となるよう、現在準備を進めているという。

イベントの新たな開催日程やチケット販売・体験コンテンツに関する詳細情報は、今後数週間を目処に順次案内されるそう。

すでにチケットを購入した方には、近日中に返金に関する案内メールを送るとのことだ。

最後に、イベントを主催する株式会社SPORTS&LIFEは「本イベントを楽しみにされていた皆様には、多大なご迷惑をおかけしますことを心よりお詫び申し上げます。今後さらに進化した『クラシコ・レジェンズ』をお届けできるよう尽力してまいりますので、引き続きのご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます」と綴っている。

レアル・マドリーファンが脱帽した9人のライバル選手たち

新日程は2025年10〜11月頃の予定。神戸に新設された屋内アリーナ「GLION ARENA KOBE」での注目イベントだったが、次は別の形となりそうだ。