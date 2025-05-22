【球宴中間発表】阪神・森下翔太が全体1位 打撃2部門トップの佐藤輝明は2位に約3.8万票差 巨人勢が4部門でトップ
日本野球機構(NPB)は21日、7月23日、24日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第1回中間発表を行いました。
セ・リーグでは21日試合前時点でホームラン11本、打点33と打撃2部門でリーグトップの成績を残している佐藤輝明選手が2位の茂木栄五郎選手を約3万8000票離し三塁手で1位となっています。
外野手部門では阪神の森下翔太選手が6万2637票獲得し、プロ野球全体でトップ。
巨人勢が先発投手(山崎伊織投手)、中継ぎ投手(大勢投手)、抑え投手(R.マルティネス投手)、捕手(甲斐拓也選手)の4部門で1位となっています。
▽以下、各部門の上位選手(5月21日時点)
【先発投手】
1位 山崎伊織(巨人)20,480票
2位 村上頌樹(阪神)18,825票
3位 T.バウアー(DeNA)10,671票
【中継投手】
1位 大勢(巨人)36,066票
2位 清水達也(中日)16,402票
3位 石井大智(阪神)15,394票
【抑え投手】
1位 R.マルティネス(巨人)32,687票
2位 松山晋也(中日)29,533票
3位 入江大生(DeNA)17,044票
【捕手】
1位 甲斐拓也(巨人)41,782票
2位 坂倉将吾(広島)13,347票
3位 坂本誠志郎(阪神)13,014票
【一塁手】
1位 大山悠輔(阪神)29,773票
2位 T.オースティン(DeNA)22,140票
3位 J.オスナ(ヤクルト)18,739票
【二塁手】
1位 牧秀悟(DeNA)38,983票
2位 中野拓夢(阪神)26,169票
3位 吉川尚輝(巨人)19,802票
【三塁手】
1位 佐藤輝明(阪神)54,460票
2位 茂木栄五郎(ヤクルト)15,968票
3位 小園海斗(広島)13,254票
【遊撃手】
1位 矢野雅哉(広島)33,047票
2位 木浪聖也(阪神)16,452票
3位 泉口友汰(巨人)10,613票
1位 森下翔太(阪神)62,637票
2位 近本光司(阪神)41,792票
3位 岡林勇希(中日)22,791票