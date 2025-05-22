¡ÖCreepy¡¡Nuts¡×7´§¡¡¥¢¥¸¥¢ÈÇ¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¡ÖMUSIC¡¡AWARDS¡¡JAPAN¡¡2025¡×
¡¡¥¢¥¸¥¢ÈÇ¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¿·²»³Ú¾Þ¡ÖMUSIC¡¡AWARDS¡¡JAPAN¡¡2025¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬21Æü¡¢¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿40ÉôÌçÃæ13ÉôÌç¤Ç¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖCreepy¡¡Nuts¡×¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖBling¡½Bang¡½Bang¡½Born¡×¤¬ºÇÍ¥½¨¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥½¥ó¥°¾Þ¤Ê¤ÉºÇÂ¿7´§¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡R¡½»ØÄê¡Ê33¡Ë¤ÈDJ¾¾±Ê¡Ê34¡Ë¤Ï7¤Ä¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò°ìÅÙ¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÎ¾¼ê¤ÈÏÆ¤ËÊú¤¨¤¿¡£R¡½»ØÄê¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÄº¤±¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¡×¤ÈºÇÂ¿¤Î±É´§¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡7´§¼õ¾Þ¶Ê¤Ï24Ç¯1·î¤ËÈ¯É½¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡×¤Î¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¥µ¥Ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÎ¾¼ê¤òº¸±¦¤ËÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤·¤ã¤¬¤ó¤Ç¤¤¤¯¿¶¤êÉÕ¤±¤¬ÆÃÄ§¤Î¡ÖBBBB¥À¥ó¥¹¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡ÊÄê³ÛÄ°¤ÊüÂê¡Ë¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï6²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢24Ç¯È¯Çä¤Î¶Ê¤ÇºÇÂ¿¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Âç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê30¡Ë¤âÅÐ¾ì¶Ê¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£³¤³°¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ËR¡½»ØÄê¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñ¤Ç°ì½ï¤Ë²»³Ú¤ò³Ú¤·¤á¤¿¤é¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×Ê¸²½¤¬ÆüËÜ¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤¿·ë²Ì¤È¤â¸À¤¨¤ë±É´§¡£R¡½»ØÄê¤Ï¡ÖÈ¤¤Ë¤âËÀ¤Ë¤â¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ»Ï¤á¤¿Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤Ë¤³¤Î´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Æ±²»³Ú¾Þ¤ÏÊÆ¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤ò¥â¥Ç¥ë¤ËÁ´62ÉôÌç¤òÁÏÀß¡£¸õÊäÆþ¤ê¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¤é5000¿Í°Ê¾å¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ·èÄê¤·¤¿¡£22Æü¤ÏºÇÍ¥½¨³Ú¶Ê¾Þ¤Ê¤É¼çÍ×6ÉôÌç¤ò´Þ¤à20ÉôÌç¤¬É½¾´¤µ¤ì¤ë¡£¡Ê¹â¸¶¡¡½ÓÂÀ¡Ë
¡¡¢ã¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º2´§¢ä¡Ö¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡×¤Ï¡¢ºÇÍ¥½¨¹ñÆâ¥À¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¾Þ¤ÈºÇÍ¥½¨¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¾Þ¤Î2´§¡£SUZUKA¡Ê23¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÍÙ¤ê¤òÄÌ¤·¤Æ°ìÂÎ´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£ºÇÍ¥½¨¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥½¥ó¥°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖMrs.¡¡GREEN¡¡APPLE¡×¤ÎÂç¿¹¸µµ®¡Ê28¡Ë¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤Ê¤Î¤Ç¤È¤Ë¤«¤¯¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£