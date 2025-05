6月18〜22日に東京・国際フォーラムで開催予定のワタナベ25thコンサート「ハッピーバースデー&サンキュー」の歌唱予定曲の一部とスペシャルメドレー映像の出演者が21日、発表された。

同公演は中尾ミエ、中山秀征、松本明子ら渡辺プロ時代からのアーティストに加え、ワタナベエンターテインメントで花を咲かせたLittle Glee Monster、望海風斗を中心としたアーティストたちが「25年の感謝」と「次の25年のはじまり」を歌でつづる6夜のコンサートとなる。

注目は、同公演を記念して音楽プロデューサー寺岡呼人氏が書き下ろしたオリジナルテーマソング「幸せナベの作り方」だ。今回、ポップスから「Everything」など計18曲、アニメソングから「いつも何度でも」など計3曲などが歌唱予定曲として発表された。

また、音楽監督、宮川彬良氏が手がける「クレイジーキャッツメドレー」では、総勢60人を超えるワタナベエンターテインメントの所属タレントが映像出演し、「ありがとう」から始まる新しい人生の応援ソングを奏でる。

<歌唱予定曲の一部>

◆POPS「Everything」「勝手にしやがれ」「悲しみがとまらない」「君は薔薇より美しい」「唇よ、熱く君を語れ」「恋のバカンス」「桜坂」「366日」「地球は回るよ」「SEASAONS」「世界はあなたに笑いかけている」「TSUNAMI」「Tomorrow never knows」「年下の男の子」「まちぶせ」「木綿のハンカチーフ」「夜空の星」「クレイジーキャッツメドレー」

◆アニメ「いつも何度でも」「Butter−fly」「CHA−LA HEAD−CHA−LA」

◆オノマトペ「オノマトペソングメドレー」

◆ミュージカル「Cabaret」「ドリームガールズ」「Corner of the sky」「No Time At All」「闇が広がる」「私だけに」「My Favorite Things」

<「クレージーキャッツメドレー」映像出演予定タレント>ホンジャマカ、ネプチューン、林修、TIM、ふかわりょう、ビビる大木、アンガールズ、ロッチ、イモトアヤコ、ギャル曽根、ハライチ、立川志らく、青木さやか、サンシャイン池崎、あばれる君、ハナコ、川合俊一、伊沢拓司、江原啓之、土屋礼央、フォーリンラブ、チャンカワイ、Aマッソ、丸山礼、平野ノラ、四千頭身、ぱーてぃーちゃん、ゴリけん、パラシュート部隊、瀬戸康史、山田裕貴、見上愛、綱啓永、井内悠陽、加藤大悟、愛加あゆ、豊原江理佳、マキタスポーツ、ao、マルシア、ミッキー・カーチス、中川翔子(特別出演)