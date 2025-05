ガールズグループ・IS:SUEが21日、都内で3rdシングル「EXTREME DIAMOND」リリースイベント『IS:SUE 3RD SINGLE “EXTREME DIAMOND” RELEASE PARTY』を開催した。IS:SUEはオールブラックのドレスに身を包み、エレガントに登場した。その麗しい姿に、REBORN(ファンネーム)は少々緊張気味。歓声が上がると同時に、3人がゆっくりとステージに登壇する様子を固唾をのんで見守る姿が印象的だった。

IS:SUEはドレッシーなルックながら、いつも通り良い意味で自然体でリラックスした様子。「クセの強い、耳に残る4曲が収録されています」とNANOが独特のワードセンスで3rdシングル紹介したのにかぶせるように、YUUKIとRINOも「クセが強い」とおちゃめにコメント。この日、進行役を務めたサバンナの高橋茂雄から「千鳥のネタみたいやな」とツッコまれていた。イベントでは映画館の大迫力サウンドでリード曲「SHINING」のミュージックビデオをIS:SUEとともに鑑賞した。フルで見た後でNANOは「ダイヤモンドの形のレーザーの真ん中で踊るシーンがお気に入りです」とコメント。同じくお気に入りのシーンについてYUUKIは「大きなトラクターショベルのような車の中で歌ったシーン」を、RINOは「そのショベル部分に座って歌ったシーン」を紹介していた。トークの後には、後日YouTubeにも投稿される予定のビハインドシーンを初公開。YUUKIが巨大なダイヤモンドの代わりに、CG用の緑の球体をハンマーで叩くシーンの裏話や、MVセット内にダイヤモンドの細工道具や設計図が設置されており、細部までこだわりがあることなどが明かされた。イベントの後半には、REBORNから事前に寄せられた質問に10秒で回答するコーナー「新たな魅力を発掘!10秒でエクストリーム深掘り」を実施。ここで「WARNINGでSHININGな魅力は?」と聞かれると、NANOはあたふたしながら「SHININGかわからないけど、ツッコミがいない!」と元気よく回答。続くRINOは「IS:SUEを気になっている人への推しポイントをアピールするなら?」と聞かれ「ステージ上の私たちと、普段の私たちのギャップに沼ったらおしまい!」とジャスト10秒で回答。会場からは大きな拍手が寄せられた。YUUKIは「今回収録されている4曲の中でお気に入りのワンフレーズ」を問われ、「NO Game Over」のラストに登場するNANOの「ありがとう」というセリフパートを推薦。「ライブのときに、NANOがこの部分をどんな言い方でアレンジしてくれるのか妄想するのが楽しいです」と笑顔で回答し、NANOはお手本としてステージのセンターで「ありがとう」を披露することに。大きな歓声や「かわいい!」と言った声が会場中から湧き上がっていた。企画コーナーは、優勝したら時価総額10億円のティアラを着用できるという「10億円ティアラ争奪戦!エクストリームクイズ」を実施。「Starstruck」の歌詞に出てくる韓国語の意味や、「NO Game Over」の曲中に登場する“NO”の数を当てるなど難易度高めのクイズが3題出題された。NANOとYUUKIが同ポイントを獲得したため、あっち向いてホイで最終対決が行われ、YUUKIが勝利の女神に輝いた。ラストには3本のスタンドマイクがステージに登場。RINOが「皆さん、発声の準備は大丈夫ですか?」とREBORNの声帯のコンディションを確認。「Mmm!」の合いの手を会場のみんなで練習する一幕で笑顔があふれた。そして、リード曲の「SHINING」をIS:SUEらしい力強さとしなやかさで、かつ普段とまた違ったムーディーな雰囲気の中、堂々と歌唱。メンバー3人の凛としたシルエットがきれいに並び、心地よい歌声が鳴り響くスペシャルなステージとなった。REBORNからしっかりとCheering Guideの掛け声が発せられ、会場が一体感を増していく様子に、MC・高橋も「一緒に“IS:SUE bring all the crowd to the yard”と歌いたくなった」と感想を述べた。イベントの最後にはメンバーが1人ずつあいさつ。YUUKIは「これから3rdシングル を提げて、みんなのところにたくさん会いにいくので、楽しみにしてください。大好きです」と宣言。NANOは「一緒にミュージックビデオを見る機会が毎回あったらうれしいなと思っているので、次作もあるといいな。そして6月にはファンコンサートも控えているので、みなさんお楽しみに」とコメント、RINOは「REBORNと近くでコミュニケーションが取れる機会があって、幸せに思います。ぜひ『EXTREAM DIAMOND』をたくさん愛してください」と感謝を伝えた。最後はIS:SUEが会場の隅々まで手を振り、ファンからの声援に見送られる形で幕を閉じた。着用ティアラ名称 「シューペルブ」 時価:10 億円協力:エクセルコ ダイヤモンド