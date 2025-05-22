トッテナムvsマンチェスター・U スタメン発表
[5.21 EL決勝](サン・マメス)
※28:00開始
<出場メンバー>
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 13 デスティニー・ウドジェ
DF 17 クリスティアン・ロメロ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 8 イブ・ビスマ
MF 9 リシャルリソン
MF 22 ブレナン・ジョンソン
MF 29 パペ・マタル・サール
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
FW 19 ドミニク・ソランケ
控え
GK 40 ブランドン オースティン
GK 41 アルフィー ホワイトマン
DF 4 ケビン・ダンソ
DF 24 ジェド・スペンス
DF 33 ベン・デイビス
MF 14 アーチー・グレイ
FW 7 ソン・フンミン
FW 11 マティス・テル
FW 28 ウィルソン・オドベール
FW 44 デーン・スカーレット
FW 47 マイキー・ムーア
FW 63 D. Ajayi
監督
アンジェ・ポステコグルー
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 15 レニー・ヨロ
DF 23 ルーク・ショー
MF 3 ヌセア・マズラウィ
MF 7 メイソン・マウント
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 13 パトリック・ドルグ
MF 16 アマド・ディアロ
MF 18 カゼミーロ
FW 9 ラスムス・ホイルンド
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 2 ビクトル・リンデロフ
DF 20 ディオゴ・ダロト
DF 26 アイデン・ヘブン
DF 35 ジョニー・エバンス
DF 41 ハリー・アマス
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 37 コビー・メイヌー
MF 43 トビー・コリアー
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 17 アレハンドロ・ガルナチョ
監督
ルベン・アモリム
※28:00開始
<出場メンバー>
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 13 デスティニー・ウドジェ
DF 17 クリスティアン・ロメロ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 8 イブ・ビスマ
MF 9 リシャルリソン
MF 22 ブレナン・ジョンソン
MF 29 パペ・マタル・サール
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
FW 19 ドミニク・ソランケ
GK 40 ブランドン オースティン
GK 41 アルフィー ホワイトマン
DF 4 ケビン・ダンソ
DF 24 ジェド・スペンス
DF 33 ベン・デイビス
MF 14 アーチー・グレイ
FW 7 ソン・フンミン
FW 11 マティス・テル
FW 28 ウィルソン・オドベール
FW 44 デーン・スカーレット
FW 47 マイキー・ムーア
FW 63 D. Ajayi
監督
アンジェ・ポステコグルー
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 15 レニー・ヨロ
DF 23 ルーク・ショー
MF 3 ヌセア・マズラウィ
MF 7 メイソン・マウント
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 13 パトリック・ドルグ
MF 16 アマド・ディアロ
MF 18 カゼミーロ
FW 9 ラスムス・ホイルンド
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 2 ビクトル・リンデロフ
DF 20 ディオゴ・ダロト
DF 26 アイデン・ヘブン
DF 35 ジョニー・エバンス
DF 41 ハリー・アマス
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 37 コビー・メイヌー
MF 43 トビー・コリアー
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 17 アレハンドロ・ガルナチョ
監督
ルベン・アモリム
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります