¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿¡¡7²ó1°ÂÂÇÎíÉõ¡ª¥á¥¸¥ã¡¼¼«¸ÊºÇÂ¿110µå¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔ4¤Ç»ß¤á¤ë
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹4¡½3¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯5·î20Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡·¯¤³¤½¥¨¡¼¥¹¤À¡ª¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¼«¸ÊºÇÂ¿110µå¤òÅê¤²¡¢7²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢9Ã¥»°¿¶¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò4¤Ç»ß¤á¤¿¡£µß±ç¿Ø¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤ìÇòÀ±¤Ï¾Ã¤¨¤¿¤¬¡¢±äÄ¹10²ó¤ÎµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à²÷Åê¡£Åê¼ê¿Ø¤Ë¸Î¾ã¼ÔÂ³½Ð¤Ç¶ì¤·¤à¥Á¡¼¥à¤ÎµçÃÏ¤òµß¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤ÇÍ··â¼ê¥Ù¥Ã¥Ä¤é¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢»³ËÜ¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡£1¡½0¤Î7²ó2»à°ì¡¢»°ÎÝ¡£ÀèÆ¬¤Ë½é°ÂÂÇ¤òµö¤·¡¢2»à»°ÎÝ¤«¤é»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¡£µå¿ô¤Ï104µå¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡£¿®Íê¤ÎÉ½¤ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö»Íµå¤ò½Ð¤·¤¿¸å¡¢´ÆÆÄ¤ÎÊý¤ò¸«¤¿¤é¡¢½Ð¤Æ¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤ÎÂÇ¼Ô¤Ë»×¤¤¤Ã¤¤ê¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¡×¡£º¸ÂÇ¼Ô¤Î¥¹¥ß¥¹¤ò¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢º¸²ó¤ê¤Ë1²óÅ¾¤·¤ÆÍº¶«¤Ó¡£5Ëü1932¿Í¤ÎÂç´Ñ½°¤«¤é¡Ö¥è¥·¡×¥³¡¼¥ë¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¡£Á°¡¹²ó8Æü¤ÎÅÐÈÄ¤Ç5¼ºÅÀ¤·¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹ÂÇÀþ¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£
¡¡5»î¹çÂ³¤±¤Æ¼ºÅÀÃæ¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Îµ´Ìç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿½é²ó¤ò3¼ÔËÞÂà¤È¤·¤ÆÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£¥«¡¼¥Ö¤òº£µ¨ºÇÂ¿28¡¦2¡ó¡Ê31µå¡ËÅê¤²¤ë¤Ê¤ÉÊÑ¸¸¼«ºß¤Ë6²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÅêµå¡£ËÉ¸æÎ¨1¡¦86¤Ï¡¢¥á¥Ã¥Ä¡¦Àé²ì¤Î1¡¦43¤Ë¼¡¤®Æ²¡¹¤Î¥ê¡¼¥°2°Ì¡£¥Ð¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤Ç¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¼ç¾¤Ç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼½êÂ°¤ÎµÈÅÄËãÌé¤¬´ÑÀï¤¹¤ëÃæ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤Ë2ÅÙÃ£À®¤·¤¿¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤ò´üÂÔ¤µ¤»¤ë²÷Åê·à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡9²ó¤Ë¼é¸î¿À¥¹¥³¥Ã¥È¤¬Æ±ÅÀ¥½¥í¤òÈïÃÆ¤·¤Æº£µ¨6¾¡ÌÜ¤³¤½Æ¨¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¼çÌò¤Ï»³ËÜ¤À¤Ã¤¿¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦±äÄ¹10²óÌµ»àÆóÎÝ¤ÇÂçÃ«¤¬·É±ó¤µ¤ì¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿¸å¤Ï¥Þ¥ó¥·¡¼¤ÎÃæµ¾Èô¤ÇµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¤Î¥Û¡¼¥à¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï»î¹ç¸å¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç»³ËÜ¤Î7²ó¤ÎÍº¶«¤Ó²èÁü¤È¡Ö»³ËÜ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Î»Ò¥é¥¤¥ª¥ó¤Î²èÁü¤òÏ¢Â³¤ÇÊÂ¤Ù¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ½ËÊ¡¤·¤¿¡£»î¹çÁ°¤Ë¡ÖÈà¡Ê»³ËÜ¡Ë¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥¨¡¼¥¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤â¡Ö¡Ê7²ó¤ÏÂ³Åê¤¬¡Ë¥Ù¥¹¥È¤ÎÁªÂò»è¡£¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È»¿¼¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥á¥¥·¥³¤ÎÊ¸²½¤Ê¤É¤ò¾Î¤¨¤ë¡Ö¥á¥¥·¥«¥ó¡¦¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¡¦¥Ê¥¤¥È¡×¤Ç¡¢µåÃÄSNS¤ÏÂçÃ«¤ä»³ËÜ¤¬Ê¤ÌÌ¥ì¥¹¥é¡¼¤ËÊÑ¿È¤·¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¡£»î¹çÁ°¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥ë¥Á¥ã¥ê¥Ö¥ì¡Ê¥á¥¥·¥«¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥×¥í¥ì¥¹¡Ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ìÍÛµ¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢»³ËÜ¤â¤½¤Î¤ªº×¤ê¥à¡¼¥É¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£
¡ÊIL14¿ÍÁ´¤Æ¤¬Åê¼ê/¡Ë¡¡ÃÏ¶è¼ó°Ì¤À¤¬¡¢Éé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë14¿ÍÁ´¤Æ¤¬Åê¼ê¤È¤¤¤¦¶ÛµÞ»öÂÖ¡£¡ÖËÍ¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬À¨¤¯Â¿¤¤¡£º£Æü¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£ÇØÈÖ¹æ18¤òÇØÉé¤¦¸¬µõ¤Ê¥¨¡¼¥¹¤¬¤½¤Î²°Âæ¹ü¤ò»Ù¤¨¤ë¡£¡Ê±üÅÄ¡¡½¨¼ùÄÌ¿®°÷¡Ë
¡¡¢§¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¡Ê1¡½0¤Î9²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·1²ó2/3¤ò2ÈïÃÆ´Þ¤à4°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¡Ë¥ä¥Þ¤ÎÅêµå¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï´Å¤¤µå¤òÅê¤²¤¹¤®¤¿¡£´¶¿¨¼«ÂÎ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£Ä´»Ò¤âµå¤ÎÀÚ¤ì¤âÎÉ¤¤¡£
¡¡¢§¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼¡Ê»³ËÜ¤Î²÷Åê¤Ë¡Ë¶Ã¤¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÈà¤¬º£Ç¯¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿»Ñ¡£½àÈ÷¤Î»ÅÊý¤äÅÐÈÄ¤´¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Á´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£