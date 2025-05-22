ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 高級ホテルで国際カップルら11組が合同結婚式 中国重慶市 高級ホテルで国際カップルら11組が合同結婚式 中国重慶市 高級ホテルで国際カップルら11組が合同結婚式 中国重慶市 2025年5月22日 0時40分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １９日、重慶市のインターコンチネンタル重慶ラッフルズシティのスカイテラスレストランバー「ＳＨＵＡ」で合同結婚式を行う１１組のカップル。（重慶＝新華社記者／陳誠） 【新華社重慶5月21日】中国重慶市渝中区の高級ホテル、インターコンチネンタル重慶ラッフルズシティで19日、国際カップルを含む11組が合同結婚式を行った。式では拓本や剪紙（せんし、切り絵細工）などの展示も行われた。 １９日、重慶市のインターコンチネンタル重慶ラッフルズシティのスカイテラスレストランバー「ＳＨＵＡ」でタンゴを踊る重慶の新婦とベネズエラの新郎。（重慶＝新華社記者／陳誠）１９日、重慶市のインターコンチネンタル重慶ラッフルズシティのスカイテラスレストランバー「ＳＨＵＡ」で合同結婚式を行う１１組のカップル。（重慶＝新華社記者／陳誠）１９日、重慶市のインターコンチネンタル重慶ラッフルズシティのスカイテラスレストランバー「ＳＨＵＡ」で、無形文化遺産の剪紙を体験するパキスタンの新郎と重慶の新婦。（重慶＝新華社記者／陳誠）１９日、重慶市のインターコンチネンタル重慶ラッフルズシティのスカイテラスレストランバー「ＳＨＵＡ」で合同結婚式を行う１１組のカップル。（重慶＝新華社記者／陳誠）１９日、重慶市のインターコンチネンタル重慶ラッフルズシティのスカイテラスレストランバー「ＳＨＵＡ」で合同結婚式を行う１１組のカップル。（重慶＝新華社記者／陳誠）１９日、重慶市のインターコンチネンタル重慶ラッフルズシティのスカイテラスレストランバー「ＳＨＵＡ」で合同結婚式を行う１１組のカップル。（重慶＝新華社記者／陳誠）１９日、重慶市のインターコンチネンタル重慶ラッフルズシティのスカイテラスレストランバー「ＳＨＵＡ」でタンゴを踊る重慶の新婦とベネズエラの新郎。（重慶＝新華社記者／陳誠） リンクをコピーする みんなの感想は？