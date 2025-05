【「はたらく細胞マッスル」5巻】 5月22日 発売 価格:792円

【拡大画像へ】

講談社は、マンガ「はたらく細胞マッスル」の5巻を5月22日に発売する。価格は792円。

本作は累計1,000万部を突破している「はたらく細胞」の公式スピンオフ。“筋肉”をめぐる物語で、新人赤血球や筋細胞たちが登場する。

5巻は最終巻となり、細胞たちが「大会」なるものでの勝利に向けて邁進する展開に。赤血球も「血糖値スパイク」、「減量期」、「アナボリックステロイド」といった事件と向き合っていく。

【「はたらく細胞マッスル」5巻あらすじ】

ツラい失恋をなんとか乗り越え、

平穏を取り戻したかのように見えた身体の中。

しかし突如、失禁寸前&膝ガクガクの異常事態発生!

脳には「当たった」という謎の報告が……。

それをきっかけに身体を取り巻く環境は激変し、

細胞たちは「大会」なるものでの勝利に向けて邁進することに。

赤血球も、「血糖値スパイク」、「減量期」、

「アナボリックステロイド」など、様々な事件と向き合うことに。

熱き苦闘のゆくえに刮目せよ! 全てを出し切る最終第5巻!!

(C) KODANSHA LTD. ALL RIGHTS RESERVED.