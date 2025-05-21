18ºÐÄ¶¿·À±¥°¥é¥É¥ëàâÁ¤·¤¹¤®¤ëá½ãÇò¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂçÈ¿¶Á¡ÖËü¥Ð¥º¤ÎÍ½´¶¡×¡ÖËÜµ¤½Ð¤·¤¿¤é¤¹¤´¤¤¤ó¤À¤¾¡ª¡×¡ÖÇË²õÎÏ¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¡×
½ãÇò¤Î¥Ð¥ó¥É¥¥¥Ó¥¥Ë
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Ë¸½¤ì¤¿18ºÐ¤ÎÄ¶¿·À±¤¬àâÁ¤·¤¹¤®¤ëá1Ëç¤òÅê¹Æ¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤ââÁ¤·¤¤¤À¤Ã¤¿¡Ä¡ª¡ª¡×¤ÈX¤ËÄÖ¤ê¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°ì¥ÎÀ¥¤³¤Ò¤Ê¡£2024Ç¯¤Î¡ÖÀ©¥³¥ì24¡×(½¸±Ñ¼Ò)¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿18ºÐ¤Ï¡¢½ãÇò¤Î¥Ð¥ó¥É¥¥¥Ó¥¥Ë¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ê¥«¥á¥éÌÜÀþ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤ââÁ¤·¤¤¤À¤Ã¤¿¡Ä¡ª¡ª¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤âËü¥Ð¥º¤ÎÍ½´¶¡×¡ÖËÜµ¤½Ð¤·¤¿¤é¤¹¤´¤¤¤ó¤À¤¾¡ª¡×¡ÖÇË²õÎÏ¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£