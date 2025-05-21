¤æ¤¤Ý¤è¡Ö¤ª¤Ç¤³¤Î¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤ò¤Þ¤À¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö»å¥ê¥Õ¥È¤â¡Ä¡×ÈþÍÆÀ°·Á¤ËËÜ²»
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¤¤Ý¤è¤¬ÈþÍÆÀ°·Á¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ABEMA¤Ë¤Æ5·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤¹¡¼¤Ñ¡¼¤Î¤Ó¤·¤í¤¿¤¤¤à by º£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÎ¬¾Î¡§¤¹¤Ñ¤Î¤Ó¡Ë¡Ù#4¤Ç¤Ï¡¢¡ÖJAPAN¥â¥Á¥Ù¤ÊGAL³¦·¨¡×´ë²è¤¬¼Â»Ü¡£¥®¥ã¥ë¤¿¤Á¤¬ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¡Ö»¦¿Ø¡×¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©¤Á²ó¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¤æ¤¤Ý¤è¤Ï»Â¤é¤ìÌò¤òÃ´Åö¤·¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¡£»Â¤é¤ìÌò¤Ï»à¤Ì»þ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¥¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡¢»à¤Ì»þ¤Î¸ÀÍÕ¡×¤ÈÇº¤à¤æ¤¤Ý¤è¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡©¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¦¤È¡¢¡Ö¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¡Ä¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¡©¤ª¤Ç¤³¤Î¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤Þ¤À¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö»å¥ê¥Õ¥È¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤ò¤â¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤æ¤¤Ý¤è¤ÏËÜÈÖ¤Ç¤ÏÇ®±é¤ÎËö¡Ö¤Þ¤À¥Ü¥È¥Ã¥¯¥¹ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é»Â¤é¤ìÌò¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£