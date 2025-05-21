¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¤¬£´»þ´Ö£±£°Ê¬¤Î·ãÆ®¤Ë¡Ö´ÊÃ±¤Ë¾¡¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡×°æ¾å²¹Âç¤ÎÇ´Åê¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë
¡¡µð¿Í¤¬£²£±Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë£µ¡½£´¤Ç¾¡Íø¤·Ï¢ÇÔ¤ò£²¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤ÏÁíÎÏÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡±«Ãæ¤Î·ãÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤ÂÇÀþ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ç´¤ê¶¯¤¯Åê¤²¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤ÀÀèÈ¯¡¦°æ¾å²¹Âç¤Ï£¶²ó£¶°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤ÎÇ´Åê¡££´²ó¡¢ÀõÌî¤ÎÀèÀ©Å¬»þÂÇ¤ò´Þ¤à°ìµó£´ÆÀÅÀ¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤È£¶²ó¤Ë¤Ï£´ÈÖ¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Áµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï½ªÈ×¤ËÌÔÄÉ¤¹¤ëºå¿ÀÂÇÀþ¤òµß±ç¿Ø¤¬¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Î¤¤¤Ç£´»þ´Ö£±£°Ê¬¤Î»àÆ®¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¤Í¡£Á´°÷¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ë¤Í¡¢´ÊÃ±¤Ë¾¡¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È·ãÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡ÖËÜÅö¤ËÇ´¤Ã¤ÆÇ´¤Ã¤Æ¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È£³¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿°æ¾å¤ÎÎÏÅê¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£