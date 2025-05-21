µð¿Í¡¦°æ¾å²¹Âç¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¾¡Íø¡×Ìî¼ê¡¢µß±ç¿Ø¤Ë´¶¼Õ¡¡¹â¹»»þÂå¡¢±ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¹Ã»Ò±à¤Ç3¾¡ÌÜ
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í5¡½4ºå¿À¡Ê2025Ç¯5·î21Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î6Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¡¦°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¡Ê24¡Ë¤¬21Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Çº£µ¨8ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£6²ó6°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤Æ4·î22Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþD¡Ë°ÊÍè4»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£µ¨3¾¡ÌÜ¡Ê3ÇÔ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ºå¿ÀÀï¤Ï½é¾¡Íø¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡4ÅÀ¥ê¡¼¥É¤¬ºÇ¸å¤Ï1ÅÀº¹¤Ç¤ÎÆ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢±«Å·¤ÎÅ¨ÃÏ¤Ç¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÎ×¤ó¤À°æ¾å¤Ï¡ÖÌî¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤¬4ÅÀ¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢³Ú¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ä¤â¤Î¿Í²û¤Ã¤³¤¤¾Ð´é¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï0¡½0¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿4²ó¡¢Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é8ÈÖ¡¦ÀõÌî¤Î¥Á¡¼¥à28¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ö¤êÅ¬»þÂÇ¤È¤Ê¤ëÆóÎÝÂÇ¤Ç1ÅÀÀèÀ©¡£¤µ¤é¤Ë°æ¾å¼«¿È¤â¥¹¥¯¥¤¥º¤Ë¤Ï¼ºÇÔ¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÍ·¥´¥í¤Ç1ÅÀÃ¡¤½Ð¤·¡¢µÈÀî¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ê¤É¤Ç¤â¤¦2ÅÀ¡£°ìµó4ÅÀ¥ê¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎÅêµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÇ´¤ê¶¯¤¯Äã¤á¤Ë¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë¡£¥é¥ó¥Ê¡¼½Ð¤·¤Æ¤âËÜÅö¤Ë²æËý¤·¤ÆÅê¤²Â³¤±¤è¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¹ßÈÄÄ¾¸å¤Î7²ó¤Ë2ÈÖ¼êº¸ÏÓ¡¦ÃæÀî¤¬2¼ºÅÀ¤·¤Æ1ÅÀº¹¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÅÄÃæ±Í¡¢ÂçÀª¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Î·ÑÅê¤Ç1ÅÀº¹¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤Ï¾¡Íø¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÃæ·Ñ¤®¤Î³§¤µ¤ó¤âÉ¬»à¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¾¡Íø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤¦ÏÃ¤¹´é¤Ë¤Ï½¼¼Â´¶¤¬¤Ë¤¸¤ó¤À¡£
¡¡5·î6Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç¤Ï¼çË¤¡¦²¬ËÜ¤¬½é²ó¤Î°ìÎÝ¼éÈ÷Ãæ¤ËÂÇ¼ÔÁö¼Ô¤È¸òºø¤·¤ÆÉé½ýÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤Æ½é²ó¤Ë2ÅÀÀèÀ©¤òµö¤¹¤È¡¢2²ó2ÅÀ¡¢3²ó2ÅÀ¤È¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¤Æ3²ó8°ÂÂÇ6¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ2¡Ë¤ÇÇÔÀïÅê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ì°ÊÍè¡¢º£µ¨2ÅÙÌÜ¤Îºå¿ÀÀï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ä¤é¤ì¤Æ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤êÊÖ¤½¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦24ºÐ¡£¹â¹»»þÂå¤Ï±ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¹Ã»Ò±à¤Ç¡¢ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¤Ï½éÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤µå¾ì¤ÇÅê¤²¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾¡¤Á¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¡¢ÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Ç¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ»î¹ç¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤â¤â¤Ã¤È¤É¤ó¤É¤ó¾¡¤Ã¤Æ1°Ì¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇGÅÞ¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£