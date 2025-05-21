µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡¡¿·£±¡¦£²ÈÖ¤Ï¡Ö²¬ËÜ¤È¤¤¤¦Âç¤¤¤Â¸ºß¤¬¤¤¤Ê¤¤Ãæ¡×¤Ç¹Í¤¨¤¿ÂÇ½ç¤ÈÀâÌÀ¡¡¡Ö¤½¤ì¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤Ê¡×¡¡ÀõÌî¤ÎÆ®»Ö¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¤âÉ¾²Á
¡¡¡Öºå¿À£´¡Ý£µµð¿Í¡×¡Ê£²£±Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡ºÇ¸å¤ÏÈ×ÀÐ¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ÇÁê¼ê¤ÎÈ¿·â¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤Î¾¡Íø¡£µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁ´°÷¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤Ï¾¡¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÀ©¤·¤¿»Í²ó¤Ï¥¹¥¯¥¤¥º¼ºÇÔ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÇÀþ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê°ìµó£´ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¡ÖÂÇÀþ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥ß¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ä¤Ê¤°µ¤»ý¤Á¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¡£ÆÃ¤ËÀèÀ©ÂÇ¤ÎÀõÌî¤ÏÁöÎÝ¤Ç¤âÆâÌî¥´¥í¤ÇËÜÎÝ¤ËÆÍÆþ¤·£²ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÇ®¤¤µ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ï¤ß¤ó¤Ê»ý¤Ã¤Æ¡¢¤È¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¸À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ºÇ¸å¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÁýÅÄÎ¦¡¢ÌçÏÆ¤ò£±¡¢£²ÈÖ¤Çµ¯ÍÑ¡£¤È¤â¤Ë£²°ÂÂÇ¤º¤Ä¤ÇÃæ¼´¤Ë¤Ä¤Ê¤®¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤¢¤È£±£°£°»î¹ç¤â¤¢¤ë¡£»î¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤âÂç»ö¤À¤·¡¢²¬ËÜ¤È¤¤¤¦Âç¤¤¤Â¸ºß¤¬¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤ò¼è¤ë¤«¤È¤«¹Í¤¨¤ÆÂÇ½ç¤òÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤¿¡£¤½¤ì¤¬ÎÉ¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨ºå¿ÀÀï¤Ï¤Þ¤À¾¡¤Á±Û¤·¤¬¤Ê¤¤¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯²¿¤È¤«¾¡¤Á±Û¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÂè£³Àï¤Ø°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£