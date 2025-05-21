¥È¥ó¥Ü¥³ー¥×¡¢º£½©¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡¡¥á¥¸¥ãー1st¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥êー¥¹¡õ5ÂçÅÔ»Ô¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢ー³«ºÅ
¡¡¥È¥ó¥Ü¥³ー¥×¤¬¡¢º£Ç¯½©¤ËavexÆâcutting edge¤è¤ê¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¿·¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢º£Ç¯½©¤Ë¥ê¥êー¥¹Í½Äê¤Î¥á¥¸¥ãー1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò·È¤¨¤¿Á´¹ñ5ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¥È¥ó¥Ü¥³ー¥×¡¢¥¥ã¥ê¥¢ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¡ÈºÇ¹â¡É¤ò¹¹¿·¡¡Æ´¤ì¤ÎSpotify O-EAST¤Ç¸«¤»¤¿¿Ê²½
¡¡ËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢ËÜÆü¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡ÖHEART BEAT¡×¤ÎÇÛ¿®¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¡Ø¡ÖHEART BEAT¡×ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹µÇ°¡õ½ÅÂçÈ¯É½YouTube Live¡ÙÆâ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢ー¤Ï9·î26Æü¤ÎÂçºåBIGCAT¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤È¤Ê¤ëÅìµþ Zepp Haneda¤Þ¤ÇÁ´¹ñ5¥«½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Ä¥¢ー¤È¤Ê¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏËÜÆü5·î21Æü21»þ¤è¤êºÇÂ®Í½Ìó¿½¹þ¤ß¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥¸¥ãー1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¾ÜºÙ¤ÏÄÉ¤Ã¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë