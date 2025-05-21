µð¿Í¡¢ÀõÌîæÆ¸ã¤ä¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Çºå¿À²¼¤¹¡ÄÃæÆü¤ÏÅÄÃæ´´Ìé¤¬º£µ¨£±¹æ¤Î·è¾¡¥½¥í
¡¡µð¿Í£µ¡½£´ºå¿À¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡á£²£±Æü¡Ë¡½¡½µð¿Í¤Ï»Í²ó¡¢ÀõÌî¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç£´ÅÀ¤òÀè¹Ô¡£
¡¡Ï»²ó¤Ï¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç²ÃÅÀ¤·¤¿¡£°æ¾å¤ÏÌó£±¤«·î¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¡£ºå¿À¤Ï·ÑÅêºö¤¬Î¢ÌÜ¤Ç£´Ï¢¾¡¤Ê¤é¤º¡£
¡þ
¡¡ÃæÆü£¶¡½£µ£Ä£å£Î£Á¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡á£²£±Æü¡Ë¡½¡½ÃæÆü¤¬¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£¶å²ó¡¢ÅÄÃæ¤¬º£µ¨£±¹æ¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¡£¥Þ¥ë¥Æ¤¬ÍèÆü½é¾¡Íø¡££Ä£å£Î£Á¤ÏÂÇÀþ¤¬Ç´¤Ã¤ÆºÇÂç£´ÅÀº¹¤òÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡þ
¡¡¹Åç¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡á£²£±Æü¡Ë¡½¡½±«¤ÇÃæ»ß