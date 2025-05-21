ÈØÅÄvsGÂçºå »î¹çµÏ¿
¡Ú¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ3²óÀï¡Û(¥ä¥Þ¥Ï)
ÈØÅÄ 2-1(±äÄ¹)GÂçºå
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[ÈØ]º´Æ£Î¿²æ(80Ê¬)¡¢µÈÂ¼ÎÜÚð(110Ê¬)
[G]¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Ò¥å¥á¥Ã¥È(43Ê¬)
<·Ù¹ð>
[ÈØ]¾¾¸¶¹¡(39Ê¬)¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ï¥Ã¥Á¥ó¥½¥ó(88Ê¬)¡¢¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¡¦¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹(88Ê¬)
[G]¹õÀî·½²ð(90Ê¬+4)
´Ñ½°:6,929¿Í
¼ç¿³:¾å¸¶Ä¾¿Í
Éû¿³:Ä¹Ã«Àî²í¡¢Æâ»³æÆÂÀ
¨§·àÅª¤¹¤®¤ëÂç»Å»ö!ÈØÅÄÆâÄê´ØÂçDFµÈÂ¼ÎÜÚð¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï±äÄ¹·è¾¡ÃÆ!!GÂçºå¤òµÕÅ¾¤Ç²¼¤·PO¥é¥¦¥ó¥É¤Ø
¨¦GÂçºå¤òÄÀ¤á¤¿¤Î¤ÏÈØÅÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼ÀïÂç³ØÀ¸¤Î°ì·â!´ØÀ¾ÂçDFµÈÂ¼ÎÜÚð¤¬¤ß¤»¤¿¡ÖÂç³ØÀ¸¤é¤·¤µ¡×
ÈØÅÄ 2-1(±äÄ¹)GÂçºå
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[ÈØ]º´Æ£Î¿²æ(80Ê¬)¡¢µÈÂ¼ÎÜÚð(110Ê¬)
[G]¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Ò¥å¥á¥Ã¥È(43Ê¬)
<·Ù¹ð>
[ÈØ]¾¾¸¶¹¡(39Ê¬)¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ï¥Ã¥Á¥ó¥½¥ó(88Ê¬)¡¢¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¡¦¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹(88Ê¬)
[G]¹õÀî·½²ð(90Ê¬+4)
´Ñ½°:6,929¿Í
¼ç¿³:¾å¸¶Ä¾¿Í
Éû¿³:Ä¹Ã«Àî²í¡¢Æâ»³æÆÂÀ
¨§·àÅª¤¹¤®¤ëÂç»Å»ö!ÈØÅÄÆâÄê´ØÂçDFµÈÂ¼ÎÜÚð¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï±äÄ¹·è¾¡ÃÆ!!GÂçºå¤òµÕÅ¾¤Ç²¼¤·PO¥é¥¦¥ó¥É¤Ø
¨¦GÂçºå¤òÄÀ¤á¤¿¤Î¤ÏÈØÅÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼ÀïÂç³ØÀ¸¤Î°ì·â!´ØÀ¾ÂçDFµÈÂ¼ÎÜÚð¤¬¤ß¤»¤¿¡ÖÂç³ØÀ¸¤é¤·¤µ¡×